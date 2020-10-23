В Україні сім з половиною тисяч випадків ковіду за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 7517 нових випадків коронавірусної хвороби – новий рекорд пандемії. Загальне число захворювань зросло до 330 396.

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО у п'ятницю.

 

 

Найбільше випадків за добу виявили на Харківщині (693) та в Києві (635). На Одещині – 571 випадок ковіду, на Хмельниччині – 471, на Житомирщині – 426, у Запорізькій області – 402.

 

За добу зафіксували 121 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків зросло до 6164.

 

23.10.2020

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