Побрехеньки направду

Президентське послання до Верховної Ради, виголошене Володимиром Зеленським у парламенті цього вівторка, було всіяне маніпуляціями та побрехеньками. Про це свідчить аналіз, здійснений кількома експертними середовищами, зокрема, аналітичним проєктом VoxCheck – флагманом українського фактчекингу.

Згідно з його оцінкою, Зеленський спотворював факти у понад половині своїх тез: так, з-поміж 22 його фактичних тверджень аж 12 були перебільшенням, брехнею, маніпуляцією. Натомість організація «Європейський інститут» прийшла до висновку, що текст виступу Зеленського є «набором маніпуляцій, перекручень, а то й відвертої брехні, які мають дуже віддалений стосунок до реальності».

«Зеленський не постає державним діячем»

Промова Володимира Зеленського у Верховній Раді була передовсім виборчою технологією, вважає кандидат наук з державного управління, експерт організації «Європейський інститут» Андрій Дуда.

«Однозначно, це послання слід розглядати у контексті передвиборчих заходів, які проводить партія влади з метою мобілізації електорату. Він іде в одному ряду з ініціативою так званого опитування Зеленського. До речі, дуже сумнівного, як не подивитися – починаючи з правової точки зору і завершуючи проліттехнологічною», – зазначає пан Дуда.

Експерт звертає увагу на те, що формат щорічного послання Президента до Верховної Ради накладає певні змістові вимоги до цього знакового тексту. На думку Андрія Дуди, Зеленський як Президент мусив зачепити проблематику законодавчої роботи або кадрової політики – тобто ті теми, в яких його повноваження із ВР переплітаються – а також окреслити стратегічні напрямки розвитку держави. Насправді ж він видав нашпигований емоціями і перекручуваннями текст, котрий мав на меті вихвалити теперішню президентуру.

«Ми почули звичайний політичний документ – у найгіршому значенні слова «політичний» – який має на меті дуже утилітарні цілі. Мета – політична вигода, а не державний інтерес. На жаль, у цьому посланні Зеленський не постає державним діячем. Це послання є емоційним, з величезною долею маніпуляцій. Порядок денний для держави у посланні не проглядається. Ми не отримали відповідей, як має жити держава, яка наша стратегія, як ми будемо вирішувати свої проблеми – від зовнішньої загрози та проблем із бюджетом до боротьби з коронавірусом», – констатує Андрій Дуда.

У пастці Порошенка

VoxCheck резюмує у своєму звіті, що Володимир Зеленський за рік (з моменту славнозвісного 14-годинного кулінарного прес-марафону) змінив спосіб звітування про пророблену роботу. Раніше він уникав конкретики й старався говорити загальними словами. А в цьому посланні озвучив 22 фактологічні цитати, котрі прагнув використати для характеристики великих своїх заслуг. І половина виявилися пересадою.

«Володимир Зеленський потрапив у, як ми її називаємо, «пастку президентства», – йдеться у звіті. – У подібну пастку потрапляв у свій час і Петро Порошенко. Коли замість того, щоб говорити про свої здобутки чи критикувати опозицію чесно та відкрито, починаються перебільшення та маніпуляції. Проте якщо Порошенку для цього знадобилося 4 роки, то Зеленському вистачило й одного».

«До найцікавішого: з 22 його висловлювань 10 було правдою (45%). Решта – перебільшення, брехня чи маніпуляції», – підрахували фактчекери.

Вірус президентської корони

Експерти, зокрема, виявили брехню у заявах Володимира Зеленського про долання пандемії коронавірусу.

Достеменно Зеленський сказав під час виступу у ВР: «У порівнянні з багатьма європейськими країнами, наше падіння (малася на увазі економіка, – Z) менше, як і відсоток смертності від ковіду. Німеччина – 4%, Франція – 9%, Великобританія – 11%, Україна – 1,9%».

VoxCheck оцінив цю репліку як неправду.

«Летальність від covid-19 в Україні дійсно зараз становить 1,9%. Однак для Великої Британії вона становить 6%, 2,7% – для Німеччини і 3,8% – для Франції. До того ж, ці показники дуже залежать від методів збору даних, які можуть відрізнятися між країнами. Наголосимо, що точні показники смертності від covid-19 поки невідомі: їх можна буде дізнатися лише після закінчення пандемії», – підкреслили фактчекери.

Експерт VoxCheck Максим Скубенко у своєму дописі на Fb конкретизував, що його найсильніше зачепили три побрехеньки від Президента – про «найбільший в історії України» армійський бюджет, про методи зниження цін на бензин і про медичну реформу Уляни Супрун. «Моя улюблена, вічно «зелена» тема: «реформа медицини до нас була жахливою... всє умрут», – скривився Скубенко.

«Європейський інститут» починає свій фактчекинг також із медицини і коронавірусу. Оцінки від цієї організації є більш політичними. (Це, очевидно, пов’язується тим, що біля витоків інституту стоять політики, зокрема, Ростислав Павленко – український науковець і політолог, заступник голови Адміністрації Президента при Порошенкові).

Так, експерти «Євроін» повертають Зеленського на землю: насправді Україна має стрімку динаміку поширення коронавірусної хвороби і високий приріст летальності. А масштаби тестувань залишаються недостатніми.

«Україна є яскравим прикладом того, як непродумано та неефективно запроваджений карантин завдає економічних збитків бізнесу і країні загалом, але при цьому не дає необхідного ефекту зменшення темпів поширення інфекційного захворювання. Україна фактично провалила боротьбу з covid-19», – оцінюють вони.

Чий Крим? Чиє «безкрим’я»?

У своєму виступі Президент Зеленський також надав великої уваги зміцненню війська. Протиставлявся закидам про те, начебто він є партачем української обороноздатності.

«У 2020 році бюджет на армію став найбільшим в історії України. В часи коронакризи він не зменшився ні на гривню. І не розганяйте, будь ласка, зраду, що у 2021 році ми скоротимо кошти на військо. Я не дозволю цього зробити. Як мінімум, ці кошти залишаться на рівні цього року. Тобто понад 117 мільярдів гривень, тобто на 15 мільярдів більше, ніж в епоху білбордів “про армію”», – похвалився Зеленський.

VoxCheck підтверджує достовірність цифр, наведених Зеленським. Однак наголошує на тому, що Президент ігнорує вагомий чинник – інфляцію. А відтак трактує заяву головнокомандувача як маніпуляцію.

«Білборди «Армія, мова, віра» були у другій половині 2018 – на початку 2019 року. Тому порівняємо бюджети на армію 2018-2019 рр. з 2020-2021 рр. На 2018 рік на Міноборони було закладено закладено 86,6 млрд грн, у 2019 році – 102,5 млрд грн, у 2020 році – 117,5 млрд грн. Тобто в номінальному вираженні різниця між 2020 та 2019 роком справді становить 15 млрд грн. Проте під час подібних розрахунків потрібно враховувати інфляцію – видно, що в реальному вираженні заплановані на 2021 рік видатки на оборону на 4 млрд вищі, ніж у 2019 році, та нижчі, ніж у 2020.

ОЦІНКИ Андрій Дуда, «Європейський інститут»: Серед новел, які пролунали у президентському посланні, я би згадав про «Кримську платформу». Президент зачепив тему Криму – це добре. Однак проблема в тому, що алгоритм досягнення миру на Донбасі і озвучений контекст для Криму – це піар-трюки. Найгірше те, що у Зеленського нема стратегічного бачення вирішення проблеми з Росією. Нема проблеми Криму і нема проблеми Донбасу! Є проблема Росії. Лише боротьба з Росією на всіх можливих фронтах, лише ослаблення Росії – оце придатний концепт для повернення Криму та Донбасу. А домовлятися з Росією… це ілюзії. Перемир’я не може бути стратегією нашої політики. Ми бачимо: менше стріляють, є менше загиблих. Але це лише переведення подиху. Росія посилює свої війська на Донбасі не для того, щоб відступати.

Але Володимир Зеленський у своїй войовничості не стримувався. Розмірковуючи про готовність боронити Україну, Президент згадав про операцію анексії Криму. Бо попередники півострів нібито проґавили.

«Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Я хочу, щоб усім стало зрозуміло: питання не в помсті, питання в справедливості», – заявив Зеленський.

Експерт «Європейського інституту» Андрій Дуда зазначає, що Росії вдалося легко захопити Крим у 2014 році через те, що Україна не мала чим боронити свої рубежі. Пан Дуда звертає увагу на те, що ще кілька років тому Збройні Сили були набагато гірше оснащені – але сам Зеленський тієї зміни, напевне, не зауважив, бо ще стояв поза державними справами.

«Мене непокоїть, що Зеленський тримається такого російського дискурсу – покарання військово-цивільної еліти, яка в 2014 році опинилася в дуже важкій ситуації і реально рятувала країну. Всі були розгублені. Ніхто не знав, що робити насправді. Україна була повністю ослабленою. Після Саламатіна, після Лєбєдєва – міністрів оборони Януковича – ми отримали країну, яка не була готовою до опору. Ми писали про це ще при Януковичі – армія скорочувалася, озброєння недофінансовувалися. Шукати зараз винуватців за 2014 рік – це призначати цапа-відбувайла», – зазначає пан Дуда.

На думку експерта, в історичних та документальних дослідженнях Україна ще багаторазово підійматиме питання: чому так сталося з Кримом? Чому так сталося з Донбасом? Андрія ж Дуду обурює те, що Зеленський намагається встановити істину в останній інстанції – як людина стороння. «Я вважаю: моральне право на такі висновки мають лише люди, які щось робили… Чоловікові, який уникав повісток, який виступав у Горлівці в дні, коли її захопили сепаратисти, який жартував про те, що росіяни не окуповують Україну, а «відсовують кордон» – не личить висовувати такі претензії », – зазначає Дуда.

«Скажу чесно: набридло»

У вівторок Президент Зеленський також лютував у Верховній Раді через відсутність «посадок». Свої гучні антикорупційні обіцянки керівник держави досі підтримує, однак каже, що справу псують – недопрацьовуючи – правоохоронці.

«В моїй програмі написано: "не боротьба з корупцією, а перемога над нею". Та є підозри, що правоохоронні органи дочитали речення не до кінця і сприймають як завдання першу частину: "не боротьба з корупцією…". Скажу чесно, відкрито кажу, мені це набридло… Люди кажуть: "Весна прийшла. Де посадки?". Вірите чи ні, але саме цим питанням та словами, які не можна казати на телебаченні, я починаю кожну нараду з керівниками наших всіх правоохоронних органів. Щоразу я нагадую їм: створені всі умови, будь ласка, ми повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є можливість конфіскації незаконних активів, повна оперативна незалежність НАБУ і САП, якої не було з 2015 року, запустили роботу Вищого антикорупційного суду, перезавантажили НАЗК…», – виправдовується Зеленський.

VoxCheck зазначає: якраз за президентури Володимира Зеленського низка здобутків антикорупційної реформи зазнали відкату.

«Нещодавно Верховна Рада призначила членів комісії для відбору голови САП. Однак, в обраних кандидатів немає досвіду в антикорупційній сфері, а також вони не мають бездоганної ділової репутації, високих професійних та моральних якостей. Це призначення ставить під загрозу незалежність САП. Крім того, Посол ЄС в Україні, Група Послів G7 та кілька депутатів нагадували, що доброчесна комісія для обрання голови САП є умовою для безвізу та отримання фінансової допомоги ЄС.

НАБУ також заявляло про політичний тиск на нього, «який полягає у постійному ініціюванні різноманітних змін до законодавства, які ускладнювали операційну діяльність Національного бюро і процес притягнення до відповідальності за корупційні дії». Саме тому забезпечення незалежності НАБУ та САП увійшло до умов Меморандуму з МВФ, за яким Україна отримала 2,1 млрд дол у липні цього року», – нагадали фактчекери.