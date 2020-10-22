Американська розвідка звинуватила Росію й Іран у втручанні в цьогорічні вибори.

Російські й іранські гакери вже викрали дані багатьох американських виборців і тепер намагаються вплинути на них.

Джон Реткліфф

Директор Національної розвідки США Джон Реткліфф (John Ratcliffe) в середу ввечері, 21 жовтня, заявив на прес-конференції, що Росія і Іран незалежно одне від одного отримали доступ до даних американських виборців напередодні президентських виборів. Цими даними Москва і Тегеран можуть скористатися для того, щоб розсилати американцям недостовірну інформацію, «вносити сум'яття, сіяти хаос і підірвати довіру до американської демократії».

«Іран і Росія зробили конкретні кроки, щоб вплинути на громадську думку в зв'язку з виборами» – цитує слова Джона Реткліффа інформаційна аґенція Reuters.

Іран, за словами Реткліффа, вже скористався нелегально отриманими даними і розіслав деяким американським громадянам мейли з метою «викликати в країні заворушення і нашкодити президентові Дональду Трампу». Крім того, Іран, за словами глави спецслужби, став поширювати відеоролик з недостовірною інформацією про механізм віддаленого голосування поштою з метою зробити його вразливим для маніпуляцій з-за кордону.

Директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей (Christopher Wray) також виступив із заявою, запевнивши американців в тому, що ФБР не толеруватиме спроб іноземного втручання у вибори і попереджатиме американців про будь-які провокації. «Якщо ми побачимо ознаки іноземного втручання або злочинів на федеральних виборах, ми проводитимемо агресивне розслідування і працюватимемо з нашими партнерами, щоб вжити відповідних заходів. Ви повинні бути впевнені, що ваш голос має значення», – сказав Рей.

Водночас з’явилася й відповідна заява голови сенатського Комітету з розвідки, республіканця Марка Рубіо (Marco Rubio). «Наші противники за кордоном прагнуть посіяти хаос і підірвати віру виборців в наші демократичні інститути, включно з виборчими системами та інфраструктурою, на які ми покладаємося, щоб належним чином повідомляти про волевиявлення виборців. Вони можуть намагатися атакувати ці системи або просто створити враження, що вони маніпулювали цими системами, щоб підірвати їхній авторитет і нашу довіру до них», – йдеться в заяві.