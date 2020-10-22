Галицькі хроніки COVID-19: 22 жовтня.

Станом на 09:00 22 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 61 751 хворого на COVID-19. За минулу добу – 865 нових випадків: 233 – на Івано-Франківщині, 319 – на Львівщині (проведено 2126 ПЛР-досліджень) та 313 – на Тернопіллі (проведено 1142 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 18 283 випадки, 313 нових
м. Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район – 22 особи
Бучацький район – 9 осіб
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 29 осіб
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 13 осіб
Козівський район – 15 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Монастириський район – 23 особи
Підволочиський район – 21 особа
Підгаєцький район – 14 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 26 021 випадок, 319 нових
м. Львів – 83 особи
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 21 особа
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 38 осіб
Золочівський район – 7 осіб
Кам'янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 28 осіб
Мостиський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 23 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 26 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 28 осіб
Яворівський район – 27 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
22 жовтня (09:00): 17 447 випадків, 233 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.22.10.2020