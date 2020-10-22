Галицькі хроніки COVID-19: 22 жовтня.

 

Станом на 09:00 22 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 61 751 хворого на COVID-19. За минулу добу – 865 нових випадків: 233 – на Івано-Франківщині, 319 – на Львівщині (проведено 2126 ПЛР-досліджень) та 313 – на Тернопіллі (проведено 1142 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

22 жовтня (09:00): 18 283 випадки, 313 нових

м. Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 22 особи

Бучацький район – 9 осіб

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 29 осіб

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 13 осіб

Козівський район – 15 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Монастириський район – 23 особи

Підволочиський район – 21 особа

Підгаєцький район – 14 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

22 жовтня (09:00): 26 021 випадок, 319 нових

м. Львів – 83 особи

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 21 особа

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 38 осіб

Золочівський район – 7 осіб

Кам'янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 28 осіб

Мостиський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 23 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 26 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 28 осіб

Яворівський район – 27 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

22 жовтня (09:00): 17 447 випадків, 233 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 22 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

22.10.2020

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