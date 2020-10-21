У Франківську повністю оновили склад обласної ТВК.

Центральна виборча комісії на своєму засіданні у вівторок, 20 жовтня сформувала новий склад Івано-Франківської обласної територіально-виборчої комісії. Сьогодні, 21 жовтня, в Івано-Франківській облдержадміністрації представили нових членів комісії.

Фото https://www.ratusha.if.ua

Місцеві організації політичних партій до нового складу комісії запропонували 14 осіб. Головою комісії обрали Корнійчука Анатолія від політичної партії ВО «Батьківщина». Заступником голови комісії став Віталій Книш від політичної партії «ГОЛОС», а секретарем призначили Зеновія Микитина від політичної партії «За майбутнє». Їх кандидатури підтримали одноголосно.

Фото https://www.ratusha.if.ua

Проте лише 12 з 14 новопризначенців склали присягу та отримали посвідчення членів комісії. Не склав присяги кандидат від політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Олег Колодій, який відмовився брати участь у засіданні, а його партійна колега Анастасія Заяць заявила, що не була повідомлена про засідання, повідомила «Ратуша».

Зазначимо, у понеділок, 19 жовтня, ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Івано-Франківської обласної ТВК.

«Під час засідання ЦВК розглянула окремі питання діяльності Івано-Франківської обласної територіальної виборчої комісії. Зокрема, Комісією було встановлено, що вказана ТВК у встановлений законодавством строк не здійснила заходи із забезпечення виготовлення інформаційних плакатів та інформаційних буклетів місцевих організацій політичних партій – суб’єктів виборчого процесу з чергових виборів депутатів Івано-Франківської обласної ради 25 жовтня 2020 року, що своєю чергою порушує їхні права і права виборців», – сказано у повідомленні.

ЦВК зобов’язала Івано-Франківську обласну ТВК після сформування її нового складу невідкладно забезпечити виготовлення відповідних інформаційних плакатів та буклетів.

Голова новосформованої ТВК Анатолій Корнійчук зазначив, що для того, щоб зробити все вчасно, комісії доведеться працювати цілодобово.

«Роботи багато. Спати не будемо. Пропоную організувати чергування. Нас є 12 людей. Кворум має бути вісім людей. Тому ми організуємо роботу так, щоб чотири людини мали можливість відпочивати», – зазначив він.