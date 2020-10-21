"Стус прийде за тобою": У Миколаєві "Нацкорпус" зірвав зустріч Медведчука.

У Миколаєві активісти української партії "Національний корпус" зірвали зустріч голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука із місцевими прихильниками та депутатами.

Про це повідомляє інформаційна аґенція УНІАН.

Зустріч мала відбутися вдень 21 жовтня в кіноконцертному залі "Юність". Проте учасники протесту стали живим ланцюгом по периметру будівлі та заблокували доступ для депутатів обласної та міської рад від "ОПЗЖ", котрі планували послухати соратника Владіміра Путіна.

Активісти тримали плакати із гаслами: "ОПЗЖ – вороги України", "Ні ватному реваншу", "Пособника окупантів за ґрати".

Протестувальники підтримали українського публіциста, історика Вахтанга Кіпіані (він навчався саме в Миколаєві на історичному факультеті), книгу котрого заборонив суд за позовом Медведчука.

"Стус прийде за тобою", – писало на одному із плакатів.

Між прихильниками Медведчука та націоналістами виникали словесні перепалки, але до застосування сили не доходило.

Медведчук на зустріч не з’явився. Наприкінці націоналісти закріпили принесені плакати на вікнах кіноконцертного залу, вшанували загиблих у АТО/ООС воїнів, запалили світлові петарди і розійшлися.

За непідтвердженою інформацією, зустріч із Медведчуком могла відбутися в іншому місці.