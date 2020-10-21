На дорогу між Жовквою та Кам’янка-Бузькою витратять понад 975 мільйонів гривень.

 

На Львівщині розпочинають реконструкцію ділянки дороги Т-14-25 між містами Жовква та Кам’янка-Бузька. На відрізок, протяжністю 25,5 км, витратять 975 мільйонів 500 тисяч гривень, повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

 

Фото www.facebook.com/LV.UKRAVTODOR

 

«Автомобільна дорога Т-14-25 стане великим транзитним кільцем навкола Львова. Ділянка Жовква-Кам’янка-Бузька має важливе соціальне значення для Львівщини, адже вона поєднує між собою не лише два райони: Жовківський та Кам’янка-Бузький, а й дві траси – Тернопіль – Львів-Рава-Руська та Львів-Радехів-Луцьк. Відремонтована ділянка стане економічно вигідною для багатьох водіїв та дозволить значно зменшити час перебування в дорозі», – зазначив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

 

Фото https://galnet.fm

 

Проїзну частину дороги, яка зараз відповідає параметрам ІV категорії, розширять до 8 м: тут проведуть укріплення основи дороги та влаштують конструктивні шари асфальтобетонного дорожнього покриття. Також ремонтуватимуть штучні споруди на шляху, зокрема міст через річку Желдець. У межах населених пунктів облаштують тротуари, дощову каналізацію та зовнішнє освітлення.

 

Фото https://galnet.fm

 

Підрядна організація Onur Group Ukraine здійснить реконструкцію ділянки дороги за 975 мільйонів 500 тисяч гривень. Після її завершення, згадувана частина автошляху відповідатиме ІІІ категорії.

 

Зазначимо, частково цю трасу між Городком і Крижовою та між Бучалами та Комарно відремонтували торік.

 

Нагадаємо, у Самборі запрацював асфальтобетонний завод компанії ONUR. Асфальтобетон із заводу використовують для ремонту доріг на Львівщині.

 

21.10.2020

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