У Самборі запрацював асфальтобетонний завод компанії ONUR.

 

У Самборі запрацював асфальтобетонний завод, спроектований і виготовлений ПрАТ «Кредмаш» для компанії Onur Group Ukraine. У завод, який змонтували за три місяці, інвестували близько 30 мільйонів гривень.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

Потужність  заводу складає 160 тонн асфальту за годину. Асфальтобетонне виробництво оснащене необхідними фільтрувальними установками, що забепечує відповідність технічним та екологічним вимогам, та запобігає забрудненю навколишнє середовище. На новому заводі забезпечили роботою 15 кваліфікованих працівників.

 

Фото https://loda.gov.ua

 

«Завдяки новому заводу темп ремонтів вдається зберігати стабільно швидким. Асфальтобетон використовуватимуть для ремонту та будівництва доріг Львівщини, зокрема вже застосували на ремонт вулиці Коновальця у Самборі. Потужності заводу вистачить для того, щоб покрити потреби частини області. З нашого боку ми підтримуватимемо діяльність підприємства. Це виробництво – приклад соціально відповідального бізнесу, який розвиває наш регіон, створює нові робочі місця і залучає інвестиції», – прокоментував заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

 

Зазначимо, будівництво асфальтобетонного заводу у Самборі було частиною плану розвитку компанії Onur Group Ukraine для реконструкції дороги Львів-Самбір-Турка-Ужгород. Зараз ремонт цієї дороги триває уже на території Закарпатської області, від Ужка у напрямку Ужгорода.

 

Фото www.facebook.com/onurgroup.ua

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