У китайському банку виявлено конто Трампа.

У публічних фінансових звітах президента США інформації про цей рахунок немає.

Компанія Trump International Hotels Management L.L.C, яка базується в Нью-Йорку і належить президентові США Дональдові Трампу, володіє рахунком в одному з банків Китаю. Це з’ясувалося під час аналізу податкової звітності фірми. Про це у вівторок, 20 жовтня, повідомила американська газета The New York Times.

У публічних фінансових звітах Дональда Трампа інформація про цей закордонний рахунок не фігурує. Назви банку в публікації газети при цьому не вказано. Обсягу коштів, який міг бути проведений через рахунок в КНР, також не розкрито.

Юрист The Trump Organization Алан Ґартен (Alan Garten), відповідаючи на запит видання, розповів, що компанія «відкрила рахунок в китайському банку, який має представництва в США, для сплати місцевих податків», пов'язаних з веденням бізнесу в КНР. За його словами, рахунок був створений, коли фірма вивчала «можливості укладання угод з готелями в Азії». У той же час Ґартен запевнив, що підрозділи Trump International Hotels Management L.L.C в Китаї були неактивними з 2015 року і «жодних угод і транзакцій» при цьому не здійснювали. Тож і зазначеного рахунку, за його словами, ніколи не використовували.

Утім, згідно з результатами аналізу, фірма через цей рахунок виплатила в скарбницю КНР 188 561 долар США у вигляді податків під час реалізації ліцензійних угод в період з 2013-го до 2015 року.

Загалом новина про існування цього рахунку змушує зовсім з іншого ракурсу поглянути на закиди глави Білого дому проти свого головного конкурента на виборах – експрезидента Джо Байдена, що, мовляв, його син Гантер Байден активно співпрацює з китайськими фірмами.