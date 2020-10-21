ЦВК попередила, що голоси підраховуватимуть довго.

 

Центральна виборча комісія попередила, що процес підрахунку голосів виборців після дня голосування на місцевих виборах в Україні буде тривалим.

 

Про це йдеться у повідомленні ЦВК за підсумками симуляції підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 

 

Так, експеримент із занесенням "від руки" відомостей до протоколу – повних назв 15 місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів у депутати (5 місцевих організацій політичних партій по 7 кандидатів, 5 – по 9 кандидатів та 5 – по 12 кандидатів) – зайняло 1 годину і 40 хвилин. І це ще не максимальний час, бо під час занесення даних особі з функціями секретаря комісії вже допомагав інший член комісії та надиктовував ПІБ кандидатів.

 

Щоб зменшити час оформлення протоколу, ЦВК ухвалила протокол: повні назви місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів будуть надруковані.

 

Під час симуляції у "членів дільничної виборчої комісії" виникали питання. Чи вважати, наприклад, дійсним бюлетень, якщо зроблено одну позначку біля повної назви місцевої організації політичної партії та позначки у декількох квадратах із нанесеним трафаретом.

 

 

"Підрахунок голосів виборців 25 жовтня стане серйозним випробуванням для всіх виборчих комісій. Він буде тривалим. Ми просимо членів комісій дотримуватися чіткого алгоритму дій, щоб підрахунок голосів провели правильно та без ускладнень", – застерегли у ЦВК.

 

21.10.2020

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