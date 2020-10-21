Колишньому голові Податкової служби оголосили підозру в неправомірній вигоді.

Заступник генерального прокурора України повідомив про підозру колишньому голові Державної податкової служби України Сергієві Верланову в зловживанні владою й службовим становищем – якщо конкретніше, в умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генпрокурора.

"Досудове розслідування встановило, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2 млрд 246 млн грн. Цим документом Офіс великих платників податків ДПС України донараховав рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни", – зазначено у повідомленні.

У такий спосіб, бюджет України недоотримав значну суму несплачених податків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Сергій Верланов назвав закиди прокуратури "абсолютно безпідставними" й застосував до них характеристику – "юрдичний треш".

"На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично вмотивовану підозру", – прокоментував він у Facebook.

Верланов уточнив, що справа пов'язана із "АрселорМіттал".

"Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу", – додав він.

Сергій Верланов вважає, що справа проти нього вмотивована і політичними інтересами, і особистою помстою.

"Замість боротьби зі справжніми корупціонерами влада піариться, "доганяючи" реформаторів, і мій випадок тут не поодинокий. Є справи у Макса Нефьодова, доволі недвозначні перевірки проходять у "Нафтогазі", іде пресинг реформаторської команди в керівництві Нацбанку та інших людей, що змінювали країну на краще", – перелічив він.

"Але є і інший мотив. За час своєї каденції у мене з’явилось багато впливових ворогів, які, на жаль, повернулись до влади і не тільки відмотують реформи, але й переслідують тих, хто міняв систему. Конвертатори, спиртова мафія, чиновники та політики, чиїх людей я відмовлявся брати на посади, податківці минулих та позаминулих часів, яких я відсунув від корупційного корита", – додав Верланов.

Кабінет Міністрів звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби у квітні 2020 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вбачає підстави для розслідування правоохоронцями діяльності Верланова, повідомивши про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, на безпідставне блокування податкових накладних.

Сергій Верланов пропрацював керівником Податкової служби один рік. Він отримав посаду у травні 2019 року, перемігши на відкритому конкурсі.

Верланов походить зі Львова. У 2015-2017 роках був співголовою юридичного правового комітету Американської торгової палати в Україні. З 2016 року був членом Громадської ради доброчесності, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (делегований Асоціацією правників України).

До приходу в податкову працював заступником міністра фінансів (із липня 2018 року).