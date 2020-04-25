Кабінет Міністрів звільнив Нефьодова.

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні в п'ятницю звільнив Сергія Верланова з посади голови Державної податкової служби та Максима Нефьодова – з поста голови Державної митної служби.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів.

"Коментуючи ці рішення, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у ці відомства", – зазначено на урядовому сайті.

Разом з Нефьодовим звільнено його заступників Роберта Зелді, Дениса Шендрика та Сергія Петухова.

Також уряд звільнив заступника голови Фіскальної служби Дмитра Венцковського.

Нефьодов сказав в коментарі виданню "НВ", що він не знає причин звільнення з посади голови Державної митної служби.

"Так це правда. Звільнили мене і всіх моїх заступників. Причина звільнення невідома. Я про це дізнався на засіданні Кабміну, яке пройшло сьогодні ввечері. Міністр фінансів Сергій Марченко відмовився зі мною спілкуватися і втік. Але мені стало краще як людині після звільнення", – сказав Нефьодов.

Максим Нефьодов очолював Митну службу з липня минулого року. Верланов був головою податкової з травня 2019-го.