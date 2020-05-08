СБУ обшукала колишнього голову Податкової через "фінансування тероризму".

 

Служба безпеки України провела обшуки у колишнього голови Державної податкової служби Сергія Верланова, а разом із ним – понад сотню обшуків по всій Україні в рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової.

 

Про це повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на інформацію з СБУ.

 

 

"Кримінальне провадження розслідують за статтею про легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму", – сказали в українській спецслужбі, коментуючи обшуки у Верланова.

 

"У всій країні в рамках розслідування цього провадження здійснюють більше ніж сотню обшуків", – додали в СБУ.

 

Пресова служба СБУ повідомила на своєму сайті: колишнє керівництво Державної податкової служби підозрюють в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень.

 

"Згідно з версією слідства, до оборудки також причетні керівники територіальних управлінь ДПС. Співробітники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років чиновники в змові з організаторами транзитно-конвертаційних груп створили схему із незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість", – йдеться у повідомленні.

 

СБУ  стверджує, що вона встановила факти несанкціонованого втручання в роботу електронних баз даних податкової, зокрема шляхом внесення змін до алгоритму автоматичної перевірки податкових накладних в Єдиному реєстрі низки суб'єктів господарської діяльності (СГД) з ознаками "ризиковості" (фіктивності). Ці дії призводили до штучного формування сум податкового кредиту з ПДВ, який потім відображався нібито як для СГД реального сектора економіки. Дії посадовців призвели до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також легалізації коштів, одержаних протиправним шляхом.

 

 

Сам Верланов у четвер повідомив: за місцем його проживання співробітники Служби безпеки України здійснили обшуки.

 

"Сьогодні вранці в квартиру, в якій я мешкаю разом із дружиною і маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали – не уточнюється, але те, по що, ймовірно, прийшли, не знайшли. Інформуватиму про хід справи та захищатиму себе і свою сім'ю", – написав Верланов на своїй сторінці у Facebook у четвер.

 

Кабінет Міністрів Дениса Шмигаля 24 квітня звільнив Верланова з посади голови Державної податкової служби.

 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що вбачає підстави для розслідування правоохоронцями діяльності Верланова, повідомивши про скарги з боку бізнесу на затримки з автоматичним відшкодуванням ПДВ, на безпідставне блокування податкових накладних.

 

08.05.2020

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