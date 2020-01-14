Податкова служба розпускає одеське керівництво через корупцію, викриту НАБУ.

 

Голова Державної податкової служби України Сергій Верланов відстороняє керівництво Одеського обласного управління ДПС після спалаху корупційного скандалу в Одесі.

 

Про це Верланов повідомив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднення Національним антикорупційним бюро України компромату на одеських податківців.

 

 

"Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені", – наголосив Верланов.

 

Голова податкової анонсував низку заходів, метою котрих є недопущення корупції: Верланов відсторонив усе керівництво ДПС в Одеській області та ініціював внутрішнє службове розслідування.

 

"Починаю повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату ДПС та територіальних органів ДПС на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців", – повідомив він.

 

Верланов наголосив, що гарантує НАБУ та іншим правоохоронним органам "повне співробітництво та буде вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників".

 

Напередодні, 13 січня, виконувачку обов'язків начальника Головного управління Державної податкової служби Одещини (в офіційному повідомленні НАБУ не повідомляло конкретної області) викрили на пропозиції та наданні неправомірної вигоди розміром $25 тис. керівнику структурного підрозділу обласної прокуратури за непритягнення до відповідальності за одержання неправомірної вигоди від підприємців.

 

"Слідство встановило, що глава регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього самого регіону щомісяця надавати неправомірну вигоду в $25 тис. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаній з отриманням неправомірної вигоди від підприємців, і не притягувати податківців до відповідальності, зокрема і кримінальної. Слідство задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка, з огляду на затвердження самих підозрюваних, мала стати першим траншем у подальшій "взаємодії" з посадовцем регіональної прокуратури", – йшлося у повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

 

14.01.2020

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