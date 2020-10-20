США звинуватили шістьох офіцерів ГРУ в гакерських атаках.

Відомо, що вони, зокрема, запустили в світ сумнозвісний  вірус-здирник NotPetya.

 

 

Сполучені Штати висунули звинувачення шістьом офіцерам Головного управління Генштабу РФ (колишнього ГРУ) в тому, що вони  причетні до проведення низки гакерських атак на об'єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури в цілому світі. Про це повідомила газета The Washington Post з покликом на пресреліз Міністерства юстиції США, опублікований ввечері в понеділок, 19 жовтня. 

 

За даними американської влади, підозрювані росіяни, зокрема, були причетними до кібератак, спрямованих на втручання у вибори президента Франції 2017 року, на оргкомітет зимових Олімпійських ігор в Південній Кореї 2018 року, на енергосистему України і урядові структури Грузії. Мова, наприклад, йде про поширення вірусу-здирника NotPetya в 2017 році, який заразив пристрої у всьому світі і завдав збитків на мільйони доларів. Також зловмисники запускали в мережу такі віруси: KillDisk, BlackEnergy, Industroyer і Olympic Destroyer.

 

«Ці гакери з ГРУ і їхні спільники, причетні до комп'ютерних атак, мали на меті підтримати зусилля уряду Росії, спрямовані на підривні дії, завдання ударів у відповідь або дестабілізацію щодо України, Грузії, виборів у Франції, у справі притягнення Росії до відповідальності за використання бойового нервового реаґента "Новичок" на території іноземних держав і проведення зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані після того, як російським спортсменам було заборонено виступати там під національним прапором внаслідок спроби допінґу, підтримуваної російським урядом», – стверджує американське Міністерство юстиції.

 

У пресрелізі також зазначено, що всі обвинувачені служили в російській військовій частині №74455 і були в змові між собою і з іншими особами «з метою поширити шкідливе програмне забезпечення і вчинити інші руйнівні дії для стратегічної вигоди Росії». Наводяться і їхні імена: Юрій Андрієнко, Сергій Дєтістов, Павло Фролов, Анатолій Ковальов, Артем Очиченко і Петро Пліскін. Вік зловмисників – від 27 до 35 років.

 

Синхронно з Вашінґтоном звинувачення проти шести російських офіцерів-гакерів висунула й британська влада. Лондон пов'язав цей підрозділ з атаками на комп’ютерну мережу оргкомітету Олімпіади в Токіо, яка мала відбутися цьогоріч, але через пандемію коронавірусу була перенесена на 2021 рік.

 

З російських офіційних осіб першим на звинувачення відреагував голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький. Він назвав звинувачення «бездоказовими» і «черговим кроком з дискредитації Москви».

20.10.2020

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