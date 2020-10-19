Галицькі хроніки COVID-19: 19 жовтня.

Станом на 09:00 19 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 59 372 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 186 – на Івано-Франківщині, 259 – на Львівщині (проведено 853 ПЛР-дослідження) та 142 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, шестеро – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 17 503 випадки, 142 нових
м. Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 9 осіб
Борщівський район – 6 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 3 особи
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 21 особа
Чортківський район – 3 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 25 103 випадки, 259 нових
м. Львів – 101
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
19 жовтня (09:00): 16 766 випадків, 186 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.19.10.2020