Галицькі хроніки COVID-19: 19 жовтня.

 

Станом на 09:00 19 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 59 372 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 186 – на Івано-Франківщині, 259 – на Львівщині (проведено 853 ПЛР-дослідження) та 142 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: десятеро людей померло на Львівщині, шестеро – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

19 жовтня (09:00): 17 503 випадки, 142 нових

м. Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 9 осіб

Борщівський район – 6 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 3 особи

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 21 особа

Чортківський район – 3 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

19 жовтня (09:00): 25 103 випадки, 259 нових

м. Львів – 101

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

19 жовтня (09:00): 16 766 випадків, 186 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 19 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

19.10.2020

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