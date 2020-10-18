Галицькі хроніки COVID-19: 18 жовтня.

Станом на 09:00 18 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 58 785 хворих на COVID-19. За минулу добу – 709 нових випадків: 203 – на Івано-Франківщині, 305 – на Львівщині (проведено 1459 ПЛР-досліджень) та 201 – на Тернопіллі (проведено 718 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

18 жовтня (09:00): 17 361 випадок, 201 новий

м. Тернопіль – 38 осіб

Бережанський район – 7 осіб

Борщівський район – 8 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 24 особи

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 5 осіб

Монастириський район – 9 осіб

Підволочиський район – 4 особи

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 16 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 35 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

18 жовтня (09:00): 24 844 випадків, 305 нових

м. Львів – 119 осіб

Буський район – 6 осіб

Городоцький район – 3 особи

Дрогобицький район – 47 осіб

Жидачівський район – 14 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 16 осіб

Кам’янка-Бузький район – 8 осіб

Миколаївський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 11 осіб

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 2 особи

Сколівський район – 2 особи

Cокальський район – 34 особи

Стрийський район – 3 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

18 жовтня (09:00): 16 580 випадків, 203 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.