Галицькі хроніки COVID-19: 18 жовтня.

Станом на 09:00 18 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 58 785 хворих на COVID-19. За минулу добу – 709 нових випадків: 203 – на Івано-Франківщині, 305 – на Львівщині (проведено 1459 ПЛР-досліджень) та 201 – на Тернопіллі (проведено 718 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано двадцять летальних випадків: тринадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 17 361 випадок, 201 новий
м. Тернопіль – 38 осіб
Бережанський район – 7 осіб
Борщівський район – 8 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 24 особи
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 5 осіб
Монастириський район – 9 осіб
Підволочиський район – 4 особи
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 16 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 35 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 24 844 випадків, 305 нових
м. Львів – 119 осіб
Буський район – 6 осіб
Городоцький район – 3 особи
Дрогобицький район – 47 осіб
Жидачівський район – 14 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 16 осіб
Кам’янка-Бузький район – 8 осіб
Миколаївський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 11 осіб
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 2 особи
Сколівський район – 2 особи
Cокальський район – 34 особи
Стрийський район – 3 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
18 жовтня (09:00): 16 580 випадків, 203 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 18 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.18.10.2020