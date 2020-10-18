Виявлено ще один симптом COVID-19

В інфікованих коронавірусом може, зокрема, відбуватися девіація слухового сприйняття.

 

 

Вчені з Університетського коледжу Лондона і Королівського національного ЛОР-шпиталю назвали новий симптом коронавірусу. Вони з'ясували, що про захворювання на COVID-19 можуть сигналізувати зміни слуху. Про це в неділю, 18 жовтня, повідомило британське видання Express з покликом на відповідне дослідження.

 

Як зауважили фахівці, частина пацієнтів, у яких виявили коронавірус, до цього скаржилися на тиннітус – дзвін або шум у вухах без будь-якого зовнішнього стимулу. Також були зафіксовані випадки, коли у пацієнтів, які перехворіли на COVID-19 у важкій формі, цей симптом надалі переростав у повну втрату слуху.

 

За словами дослідників, незважаючи на те що до теперішнього часу вже є досить багато робіт, присвячених коронавірусу й пов'язаним з ним симптомам, про спричинені ним порушення слуху поки що відомо досить мало. У зв'язку з цим вони закликали лікарів звертати більше уваги на такі симптоми недуги.

 

У той же час вчені відзначили, що тиннітус може бути ознакою й інших захворювань. У разі, якщо людина заражена саме коронавірусом, найімовірніше, порушення слуху в неї супроводжуватимуться й іншими, більш поширеними симптомами, вважають фахівці.

 

Донедавна трьома офіційно визнаними симптомами COVID-19 вважали: гарячку, постійний кашель, втрата нюху і смаку. 10 жовтня науковці назвали нові симптоми зараження коронавірусом. Це біль у м'язах, підвищена стомлюваність і пухирі на ногах. За даними експертів, симптоми можуть проявлятися по-різному залежно від віку та особливостей організму пацієнта.

 

 

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