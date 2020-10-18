Ломаченко стратив усі пояси в бою проти Лопеса.

Українcький боксер Василь Ломаченко програв американцю Теофімо Лопесу в чемпіонському бою у легкій вазі на арені MGM Grand в Лас-Вегасі.

32-річний Ломаченко програв 23-річному Лопесу одноголосним рішенням суддів: 119-109, 117-111, 116-112.

Відтак Василь втратив пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Сам Ломаченко сказав після бою, що він здивований рішенням суддів. Виходець із Білгорода-Дністровського певен, що він не давав суперникові домінувати.

"Чесно кажучи, я думав, що половина поєдинку була рівною. Може, він десь вигравав на 1-2 раунди, але у другій половині я включився. В принципі, я вважаю, що забрав другу половину бою. Я хочу приїхати додому і переглянути поєдинок, але я не згоден з рішенням. Я думав, що виграю, але результат є результат. Я з ним сперечатися зараз не збираюся. Я поговорю зі своїм промоутером і менеджером. Ми все обговоримо і вирішимо, що робити далі", – цитує інформаційна аґенція "Укрінформ".

Згідно з даними боксерської статистики, Теофімо Лопес був удвічі активнішим – викинув 659 ударів (проти 321 у Василя Ломаченка). При тім американець мав і більше браку (28% влучань проти 44% у суперника). Загалом Лопес завдав 183 прицільних удари, а Ломаченко – 141.