Суд посадив під домашній арешт організатора акції під Офісом Президента.

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова. Його підозрюють у хуліганських діях під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу Президента.

Про це повідомляє hromadske.

Згідно з даними слідства, під час акції 20 березня біля ОП Сергій Філімонов запалив фаєр і згодом кинув його в бік будівлі. Також слідство назвало його одним з організаторів зібрання.

"Філімонов, ідучи попереду групи невстановлених осіб і підходячи до Офісу Президента, давав вказівки іншим особам, керував їхніми діями, а також запалив піротехнічний засіб, що останніми було сприйнято як сигнал до початку активних хуліганських дій", – ідеться у тексті підозри. Також у тексті зазначається, що Філімонов нібито діяв у змові з іншими фігурантами та знав про наявність у них зброї.

Прокурори просили відправити Філімонова під цілодобовий домашній арешт, наголошуючи на ризиках його втечі, переховування та тиску на свідків.

Адвокат підозрюваного Масі Найєм зазначив, що підозра є необґрунтованою, а ризики не доведені. Зокрема він наголосив на тому, що свідками у справі є самі поліцейські, а також пенсіонери, які зазначили, що були біля ОП приблизно о 18:00, підійшли ближче, побачили акцію, а потім пішли.

На думку адвокатів, цей запобіжний захід вигідний владі, аби Філімонов не міг вільно висловлювати свої політичні переконання та громадянську позицію. Окрім того, вони наголосили, що Філімонов має державні нагороди за бої під Іловайськом і звільнення Маріуполя.

Масі Найєм зазначив – єдине звинувачення щодо Сергія в тому, що він запалив фаєр: "Чи завдав він комусь тілесних ушкоджень? Чи хотів завдати? Цього не встановило слідство. Єдине, що встановлено – фаєр, який уже згас, він кинув на землю. Чи постраждав хтось через це?".

Також він наголосив на тому, що фаєр не є зброєю, а єдиний мотив, який встановило слідство, – явна неповага до суспільства. «Як вони встановили неповагу до суспільства? Сергій і є тим представником суспільства, який обурений ситуацією в країні, а тому вийшов на протест", – сказав Масі Найєм. Він наголосив на тому, що у справі відсутні потерпілі.

Сам підозрюваний Сергій Філімонов не заперечив, що був присутній на акції та є одним із її організаторів. Однак він наголосив на тому, що не погоджується зі статтями, які йому інкримінують.

"Предмети, заздалегідь заготовлені для завдавання тілесних ушкоджень? Які тілесні ушкодження були завдані? Кому вони були завдані? Антон Геращенко розповідає, що ніхто не постраждав. Звідки цю статтю беруть? Друге. Особлива зухвалість – це коли 10 тисяч людей виходять на вулицю, а президент мовчить. Щойно на офісі з’являється напис, що хтось лох, хтось не лох, відразу починається комунікація від офісу президента. Нас почули й побачили, але, на жаль, намагаються перекинути з того, чому це відбулося, на те, що відбулося", – розповів Філімонов.

Також у суді був присутній нардеп Ярослав Юрчишин, він хотів узяти на поруки Філімонова й наголосив на тому, що бачив на акції, як Сергій Філімонов зупиняв хуліганські дії. Захист просив допитати його як свідка, але суд у цьому відмовив.

Після оголошення рішення щодо запобіжного заходу Сергію Філімонову його прихильники запалили під будівлею Печерського суду фаєри.