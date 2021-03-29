Суд посадив під цілодобовий домашній арешт активіста з-під ОП, ворога Корбана.

 

Печерський суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт до 24 квітня активіста Романа Ратушного, голову громадської організації "Захистимо Протасів Яр", за підозрою в хуліганстві під час акції на підтримку Сергія Стерненка під Офісом президента 20 березня.

 

Про це повідомляє hromadske.

 

 

Ратушному інкримінують, що під час акції він підпалив фаєр, кинув його у будівлю ОП, чим і пошкодив фасад. Згідно з даними слідства, він приніс зі собою піротехніку та діяв у групі. Ратушний заперечив інкриміновані злочини, але підтвердив, що він на акції був.

 

Прокурори також показали знімок, за яким начебто ідентифікували Ратушного. Згідно з твердженням слідства, впізнали активіста свідки; один зі свідків — співробітник поліції.

 

Про цілодобовий арешт просив прокурор. Він наголошував на ризиках переховування підозрюваного, тиску на свідків, знищення відео і переписок, які можуть бути речовими доказами у справі.

 

Захист Ратушного буде оскаржувати рішення суду.

 

Адвокатка підозрюваного Євгенія Закревська наголошувала на необґрунтованості ризиків. Також вона зазначила, що громадський центр ZMINA, який займається моніторингом переслідувань активістів за громадську діяльність, включив Ратушного до списку активістів, щодо яких здійснюється переслідування, оскільки він веде боротьбу за захист Протасового Яру в столиці від забудови.

 

Закревська також заявила про процесуальні порушення, зокрема про те, що клопотання про обрання запобіжного заходу складалось і погоджувалось людині, яка ще не мала статусу підозрюваного.

 

Також адвокатка наголосила на тому, що всі дії протестувальників були спрямовані на будівлю ОП, а жодних потерпілих людей немає. Також вона заявила про надлишкову кваліфікацію — а саме хуліганство зі застосування вогнепальної, холодної зброї або іншого предмета для тілесних ушкоджень (ч.4 ст.296 Кримінального кодексу): зброєю, на думку слідства, є фаєри, які раніше вже неодноразово використовувалися.

 

Сам Ратушний підтримав захисника та заявив про абсурдність звинувачень. З його слів, усі докази, які наявні у прокурора, — це стоп-кадри із відео, на яких його розгледіли в людині у балаклаві.

 

Він пов'язує підозру зі своєю діяльністю у Протасовому Яру; замовником переслідування називає заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова.

 

"В мене не було зброї, не було заготовлених предметів, тілесних ушкоджень я нікому не наносив. Це певний абсурд. Я переконаний, що те, що мої персональні дані з'явилися на відео Антона Геращенка — це справа рук Андрія Смирнова", — зазначив Ратушний та додав, що найближчим часом подасть позов до суду щодо захисту честі та гідності.

 

До суду прийшли народні депутати Володимир Ар'єв та Ярослав Юрчишин, щоби взяти на поруки підозрюваного. Десятеро сусідів надіслали заяви до суду щодо взяття на поруки підозрюваного. Суд відмовив.

 

29.03.2021

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