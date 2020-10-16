Урсула фон дер Ляєн достроково полишила саміт ЄУ.  

Президентка Єврокомісії була змушена відправитися на коронавірусний карантин.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн полишила саміт лідерів країн Європейської Унії, невдовзі після його початку в четвер, 15 жовтня. Про це повідомив на своєму сайті німецький часопис Der Spiegel. Керівниця Єврокомісії була змушена піти на самоізоляцію після виявлення зараження на коронавірус серед членів її команди.

«Мені тільки що повідомили, що сьогодні зранку у співробітника мого офісу виявився позитивний результат тесту на COVID-19. У мене негативний результат. Однак як запобіжний захід я негайно залишаю Європейську Рада, щоб піти на самоізоляцію», – написала Урсула фон дер Ляєн на своєму екаунті в Twitter.

62-річна Урсула фон дер Ляєн вже вдруге цього місяця йде на карантин. Вперше це сталося п’ятого жовтня, після офіційного візиту до Португалії. Проте самоізоляція тривала лише одну добу.

Тим не менше саміт ЄУ триває далі вже без президентки Єврокомісії. Всі лідери країн-членів Євроунії прибули на нього в масках.

Цей саміт експерти вже встигли назвати «останнім шансом» для врегулювання відносин з Лондоном після Brexit. Адже вже цьогоріч 31 грудня закінчується термін перехідного періоду, протягом якого ЄУ і Велика Британія повинні були підписати нову торгівельну угоду, але між двома сторонами зберігаються поважні розбіжності з ключових питань. За кілька тижнів до закінчення крайнього терміну, ризик провалу перемовин як ніколи високий.