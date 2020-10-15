Галицькі хроніки COVID-19: 15 жовтня.

Станом на 09:00 15 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 56 461 хворого на COVID-19. За минулу добу – 744 нові випадки: 190 – на Івано-Франківщині, 332 – на Львівщині (проведено 1666 ПЛР-досліджень) та 222 – на Тернопіллі (проведено 721 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 16 700 випадків, 222 нових
м. Тернопіль – 54 особи
Бережанський район – 14 осіб
Бучацький район – 17 осіб
Гусятинський район – 27 осіб
Заліщицький район – 6 осіб
Збаразький район – 7 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 14 осіб
Кременецький район – 3 особи
Монастириський район – 13 осіб
Підволочиський район – 2 особи
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 28 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 23 806 випадків, 332 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 331)
м. Львів – 94 особи
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 25 осіб
Дрогобицький район – 8 осіб
Жовківський район – 18 осіб
Золочівський район – 14 осіб
Миколаївський район – 11 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 2 особи
Пустомитівський район – 6 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Cокальський район – 67 осіб
Старосамбірськиий район – 5 осіб
Стрийський район – 25 осіб
Яворівський район – 41 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 жовтня (09:00): 15 955 випадків, 190 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
15.10.2020