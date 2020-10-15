Галицькі хроніки COVID-19: 15 жовтня.

 

Станом на 09:00 15 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 56 461 хворого на COVID-19. За минулу добу – 744 нові випадки: 190 – на Івано-Франківщині, 332 – на Львівщині (проведено 1666 ПЛР-досліджень) та 222 – на Тернопіллі (проведено 721 ПЛР-дослідження).

 

 

За минулу добу зафіксовано сімнадцять летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

15 жовтня (09:00): 16 700 випадків, 222 нових

м. Тернопіль – 54 особи

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 17 осіб

Гусятинський район – 27 осіб

Заліщицький район – 6 осіб

Збаразький район – 7 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 14 осіб

Кременецький район – 3 особи

Монастириський район – 13 осіб

Підволочиський район – 2 особи

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 28 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

15 жовтня (09:00): 23 806 випадків, 332 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 331)

м. Львів – 94 особи

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 25 осіб

Дрогобицький район – 8 осіб

Жовківський район – 18 осіб

Золочівський район – 14 осіб

Миколаївський район – 11 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 2 особи

Пустомитівський район – 6 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Cокальський район – 67 осіб

Старосамбірськиий район – 5 осіб

Стрийський район – 25 осіб

Яворівський район – 41 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​​

 

 

15 жовтня (09:00): 15 955 випадків, 190 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

15.10.2020

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