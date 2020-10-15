Кулеба обговорив із Гаагою російський демарш у справі MH17.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком заявив, що вихід Росії з тристоронніх консультацій із Нідерландами та Австралією щодо міжнародно-правової відповідальності за аварію літака рейсу MH17 свідчить про небажання Кремля встановити винуватців трагедії.

Слова Кулеби наводить пресова служба Міністерства закордонних справ України у четвер.

"Вихід РФ із консультацій щодо МН17 – це красномовне свідчення її страху перед правдою про те, що сталося 17 липня 2014 року в небі над Донбасом", – сказав Кулеба.

Ключовою темою розмови стала взаємодія в притягненні винних за збиття МН-17 у рамках судових процесів у Нідерландах та міжнародних судових інстанціях.

Міністр зазначив, що Україна завжди була відкритою до співробітництва та надавала всю необхідну інформацію нідерландській владі у зазначеній справі.

Кулеба і Блок також домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Керівник МЗС Нідерландів позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Раніше Міністерство закордонних справ Росії повідомило: Москва вважає неможливою подальшу участь у тристоронніх консультаціях із Австралією та Нідерландами з розслідування аварії літака рейсу MH17. При цім Росія поклала відповідальність за зрив консультацій на офіційну Гаагу. Зокрема, в заяві росіяни гніваються через липневе рішення Нідерландів подати позов проти РФ до Європейського суду з прав людини – "такі недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі в них", заявили у відомстві Сєрґєя Лаврова.