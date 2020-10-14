Галицькі хроніки COVID-19: 14 жовтня.

Станом на 09:00 14 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 55 717 хворих на COVID-19. За минулу добу – 758 нових випадків: 185 – на Івано-Франківщині, 345 – на Львівщині (проведено 1257 ПЛР-досліджень) та 228 – на Тернопіллі (проведено 863 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано вісімнадцять летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 16 478 випадків, 228 нових
(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 227)
Тернопіль – 72 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 12 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 31 особа
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 8 осіб
Монастириський район – 28 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 7 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 23 474 випадки, 345 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 343)
м. Львів – 171
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 45 осіб
Жидачівський район – 4 особи
Жовкiвський район – 16 осіб
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 41 особа
Самбірський район – 13 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 10 осіб
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 жовтня (09:00): 15 765 випадків, 185 нових
м. Івано-Франківськ – 80 осіб
Тисменицький район – 27 осіб
Надвірнянський район – 4 особи
Косівський район – 19 осіб
Калуський район – 5 осіб
Долинський район – 8 осіб
Тлумацький район – 8 осіб
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 14 осіб
Богородчанський район – 8 осіб
Городенківський район – 1 особа
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 1 особа
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.14.10.2020