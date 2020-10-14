Галицькі хроніки COVID-19: 14 жовтня.

Станом на 09:00 14 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 55 717 хворих на COVID-19. За минулу добу – 758 нових випадків: 185 – на Івано-Франківщині, 345 – на Львівщині (проведено 1257 ПЛР-досліджень) та 228 – на Тернопіллі (проведено 863 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано вісімнадцять летальних випадків: дванадцять людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщині та три – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

14 жовтня (09:00): 16 478 випадків, 228 нових

(за даними Тернопільського ОЛЦ МОЗ України – 227)

Тернопіль – 72 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 12 осіб

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 31 особа

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 28 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 7 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

14 жовтня (09:00): 23 474 випадки, 345 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 343)

м. Львів – 171

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 45 осіб

Жидачівський район – 4 особи

Жовкiвський район – 16 осіб

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 41 особа

Самбірський район – 13 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 10 осіб

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

14 жовтня (09:00): 15 765 випадків, 185 нових

м. Івано-Франківськ – 80 осіб

Тисменицький район – 27 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Косівський район – 19 осіб

Калуський район – 5 осіб

Долинський район – 8 осіб

Тлумацький район – 8 осіб

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 14 осіб

Богородчанський район – 8 осіб

Городенківський район – 1 особа

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 1 особа

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.