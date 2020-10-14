Референдум щодо незалежності Шотландії мав би нині позитивний результат.

Як засвідчує соціологія, популярність ідеї шотландської незалежності рекордно зросла останнім часом.

Число мешканців Шотландії, котрі виступають за її відділення від Об’єднаного Королівства, зросла до рекордного рівня. Здобуття краєм незалежності готові підтримати 58% учасників опитування, проведеного соціологічною компанією Ipsos MORI і опублікованого в середу, 14 жовтня.

Як наголошується в дослідженні, ідея відокремлення від Великої Британії, яку просуває правляча Шотландська національна партія (ШНП), ще ніколи не мала такої високої підтримки. Майже дві третини шотландців (64%) вважають, що британський уряд повинен дозволити провести референдум про незалежність Шотландії в найближчі п'ять років у разі перемоги ШНП на реґіональних виборах в травні наступного року.

Опитування Ipsos MORI також засвічує, що ШНП має значну підтримку і знову здобула б впевнену перемогу на виборах до парламенту Шотландії, якби вони відбулися зараз. Високий особистий рейтинг зберігає також голова ШНП і перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен: 72% респондентів задоволені її роботою на зайнятій посаді й лише 24% вважають, що вона погано справляється зі своїми обов'язками. У той же час лише 19% опитаних мешканців Шотландії висловили задоволення політикою глави уряду Великої Британії Бориса Джонсона, а 76% вважають, що він зле виконує свою роботу. Це є рекордно високим рівнем невдоволення чинним прем'єр-міністром королівства серед шотландців.

Учасниками нового дослідження, яке проводили телефонічно з другого до дев’ятого жовтня, стали 1045 жителів Шотландії, старших за 16 років.

Нагадаємо, що попередній референдум з питання про незалежність Шотландії відбувся в 2014 році. Понад 55% його учасників висловилися тоді за те, щоб залишитися у Великій Британії. Однак ситуація змінилася після референдуму 2016 року: більшість громадян Великої Британії, які взяли в ньому участь, висловилися за Brexit, у той час, як переважна більшість шотландців бажає залишитися в Європейській Унії.