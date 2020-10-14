Помер Олександр Пономарів.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів помер уранці 14 жовтня у віці 84 років.

Про це повідомляє BBC News Україна, покликаючись на дружину науковця.

Професор серйозно хворів. Мав перелом хребця.

Пономарів став легендою Київського національного університету імені Шевченка, де викладав понад сорок років (більшість часу – на факультеті журналістики). До того працював в Інституті мовознавства імені Потебні.

Пан Олександр перекладав на українську із новогрецької мови та п'яти слов'янських мов. Був одним із найактивніших членів Товариства української мови "Просвіта" та Правописної комісії.

Коментуючи дебати над правописом, казав: "Одні мовознавці хочуть усунути наслідки більшовицької наруги з українського правопису, що сталася 1933 року. Їхні нечисленні опоненти досі не вийшли з радянської шинелі й обстоюють те, що нам нав'язали в добу зближення мов і правописів".

Професор наполягав, що поділ України на україномовну і російськомовну – штучний. "Це брехня. Вся Україна україномовна, тільки в одних регіонах її менше придушували в імперській Росії та в Радянському Союзі, а в інших більше. Значна частина нашої території зросійщена, але там живуть українці: дві третини російськомовного населення – то зросійщені українці", – наголошував Олександр Пономарів.

"Зросійщеним" він вважав і своє прізвище – Пономарьов. Тому змінив його на українське, Пономарів.

Олександр Пономарів народився у російському Таганрогу, яке називав етнічною українською територією, бо була заселена вихідцями з південної Чернігівщини та Полтавщини. Там розмовляли українською, полтавським діалектом. "А 1924 року цю територію передали Росії. До 1933-го там діяли українські школи. Коли я народився, вже української школи не було. Тож навчався в російській", – розповідав він.

Олександр Пономарів приїхав із Таганрога до Києва, аби вступити до Київського університету імені Шевченка для того, щоб вивчати літературну українську. На омріяний факультет не вступив – не вистачило знання української мови, тому став студентом відділення російської філології. Але вивчення української не припиняв ані під час навчання, ані після випуску.

Своїми авторитетами вважав Миколу Міхновського та Євгена Маланюка.

У 2012 році боровся проти закону "Ківалова-Колесніченка" й вимагав від влади припинити русифікацію.

У 2019 році Олександр Пономарів належав до представників інтелігенції, які написали відкрите звернення до українського народу із закликом не обирати Президентом Володимира Зеленського.