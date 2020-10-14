У Нагуєвичах відкрили пам’ятник Петрові Франку.

На свято Покрови у Нагуєвичах на території Літературно-меморіального музею Івана Франка відкрили перший пам’ятник його синові, учаснику національно-визвольних змагань, співзасновнику «Пласту» Петрові Франку. Пам’ятник встановили до 130-річчя з дня народження громадського діяча, повідомив директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак.

 

Фото www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official

Урочиста академія почалася з підняття державного прапора України за участю пластунів станиці «Дрогобич». Державний гімн виконали Андрій Боженський і Наталія Цигилик-Чумак. Опісля відбулося відкриття та освячення пам’ятника за участі духовенства Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ, Дрогобицької Самбірської архієпархії ПЦУ та військових капеланів.

 

З привітальними словами до громадськості та гостей звернулися внуки Петра Франка і правнуки Івана Франка: Петро, Любов та Адріанна Галущаки, родина Макарухів, родина Міліянчуків та родина Глинних. Після вітальних виступів дослідників, фундаторів та представників влади, відбувся святковий концерт, який підготував студентсько-викладацький колектив Дрогобицького музичного коледжу ім. Василя Барвінського.

 

Фото www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official

 

«Реконструкція, реабілітація та збереження історичної пам'яті про Петра Франка, якого було розстріляно за підпису тиранів Хрущовим та Берією після 6 червня 1941 р. є запорукою єднання усіх українців задля виховання державницького менталітету майбутніх поколінь українців. Врешті ми досі сьогодні не знаємо, де розстріляно сина Каменяра, тому встановлення пам'ятника є особливо символічним процесом для усієї української нації», – зазначив директор Державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» Богдан Лазорак.

 

Автором пам’ятника Петра Франка є скульптор, випускник Львівської академії мистецтв Іван Мисакович. Під час роботи над погруддям його консультували франкознавиця Наталія Тихолоз, внуки Петра Франка і правнуки Івана Франка – Петро і Любов Галущак. Спорудження пам’ятника коштувало 76 600 грн. Частину цих коштів виділив музей, решту пожертували меценати та родина Петра Франка, –повідомив Богдан Лазорак на своїй facebook-сторінці.

Фото www.facebook.com/Богдан-Лазорак

 

До відкриття пам’ятника з нагоди 130-річчя з дня народження Петра Франка також презентували поштівку, яку запатентували Андрій Сова та Роман Метельський.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ

 

Петро Франко, син Івана Франка – український громадський діяч, письменник і  публіцист міжвоєнного періоду ХХ століття, науковець-хімік, винахідник. Він був учасником національно-визвольних змагань 1914 – 1920 років: чотарем Українських Січових Стрільців та сотником Української Галицької Армії, військовим льотчиком УГА. Організовував «Пласт» у Львові. Був членом Наукового Товариства ім. Шевченка.

 

 

Петро Франко був першим директором Львівського музею Івана Франка та автором ідеї створення першого заповідника в Нагуєвичах у 1940 році.

 

Петро Франко був «розстріляний за націоналістичну діяльність» у липні 1941 року за особистим підписом Микити Хрущова. Досі реабілітований виключно у науковій літературі та офіційній позиції української держави.

14.10.2020

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