Норвегія звинуватила Росію в гакерській атаці на парламент.

Росія відповіла, що це «поважна провокація» Осло.

 

                                   Іне Еріксен Сорейде

 

Міністерка закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде (Ine Eriksen Søreide) заявила, що Росія стояла за серпневою кібератакою проти сервера електронної пошти Стортинґу – норвезького парламенту. Пресслужба парламенту ще 24 серпня повідомила про гакерську інвазію, проте досі слідство не називало підозрюваних у скоєнні цього злочину.

 

«Служби безпеки та розвідка тісно співпрацюють з нами у розв’язанні проблеми. Ґрунтуючись на інформації, наявної в уряду, ми вважаємо, що Росія несе відповідальність за ці дії», – зазначається в заяві Іне Еріксен Сорейде, опублікованій на офіційному сайті норвезького зовнішньополітичного відомства. 

 

Міністерка закликала норвезькі компанії дотримуватися рекомендацій з кібербезпеки. «Це дуже серйозний інцидент, який стосується наших найважливіших демократичних інститутів», – сказала Еріксен Сорейде.

 

Посольство Росії в Осло відразу ж відкинуло це звинувачення, назвавши його «поважною провокацією». «13 жовтня 2020 року влада Норвегії звинуватили Росію в “кібератаці” на Стортинґ (парламент країни). Жодних доказів не представлено. Вважаємо такі звинувачення нашої країни неприпустимими. Розцінюємо подію як поважну навмисну ​​провокацію, згубну для двосторонніх відносин», – йдеться в заяві, опублікованій на сторінці посольства в Facebook. Російські дипломати заявили, що «очікують пояснень» від Осло.

 

Нагадаємо, що невідомі зловмисники зламали поштові скриньки норвезьких депутатів і працівників Стортинґу наприкінці серпня і викрали звідти дані. Норвезька влада вжила низки термінових заходів і зупинили гакерську атаку. Тоді депутати переймалися, що зловмисники могли отримати доступ до дискусій про політичну стратегію партій у країні. Вони також висловлювали побоювання, що в мережу може витекти листування, автори якого не вибирали слів для обговорення начальства.

14.10.2020

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