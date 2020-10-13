Галицькі хроніки COVID-19: 13 жовтня.

 

Станом на 09:00 13 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 54 959 хворих на COVID-19. За минулу добу – 800 нових випадків: 201 – на Івано-Франківщині, 341 – на Львівщині (проведено 1000 ПЛР-досліджень) та 258 – на Тернопіллі (проведено 547 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано п'ятнадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщинці та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 жовтня (09:00): 16 250 випадків, 258 нових

Тернопіль – 75 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 31 особа

Бучацький район – 7 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 19 осіб

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 16 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 19 осіб

Тернопільський район – 19 осіб

Чортківський район – 23 особи

Шумський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

13 жовтня (09:00): 23 129 випадків, 341 новий

м. Львів – 144

Бродівський район – 9 осіб

Городоцький район – 15 осіб

Дрогобицький район – 30 осіб

Жидачівський район – 2 особи

Жовкiвський район – 16 осіб

Золочівський район – 9 осіб

Кам'янка-Бузький район – 12 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 35 осіб

Радехівський район – 4 особи

Самбірський район – 10 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 31 особа

Стрийський район – 8 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

13 жовтня (09:00): 15 580 випадків, 201 новий

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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