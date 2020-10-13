Галицькі хроніки COVID-19: 13 жовтня.

Станом на 09:00 13 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 54 959 хворих на COVID-19. За минулу добу – 800 нових випадків: 201 – на Івано-Франківщині, 341 – на Львівщині (проведено 1000 ПЛР-досліджень) та 258 – на Тернопіллі (проведено 547 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано п'ятнадцять летальних випадків: вісім людей померло на Львівщині, три – на Тернопільщинці та чотири – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 16 250 випадків, 258 нових
Тернопіль – 75 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 31 особа
Бучацький район – 7 осіб
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 19 осіб
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 16 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 19 осіб
Тернопільський район – 19 осіб
Чортківський район – 23 особи
Шумський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 23 129 випадків, 341 новий
м. Львів – 144
Бродівський район – 9 осіб
Городоцький район – 15 осіб
Дрогобицький район – 30 осіб
Жидачівський район – 2 особи
Жовкiвський район – 16 осіб
Золочівський район – 9 осіб
Кам'янка-Бузький район – 12 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 35 осіб
Радехівський район – 4 особи
Самбірський район – 10 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 31 особа
Стрийський район – 8 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 жовтня (09:00): 15 580 випадків, 201 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.13.10.2020