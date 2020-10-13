У Львові реставрують найдавнішу дерев'яну церкву у «Шевченківському гаю».

У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові, який ще називають «Шевченківським гаєм», із липня триває реставрація дерев’яної церкви зі с. Кривка, яка є найдавнішим об'єктом музею-скансену. Майстри з Гуцульщини замінили зігнилий ґонт на даху на новий, а професійні реставратори працювали над збереженням автентичних конструктивних елементів храму, повідомили в адміністрації музею.

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Востаннє дах церкви перекривали 30 років тому. Духовенство Львівської архієпархії УГКЦ та адміністрація музею минулі п’ять років поспіль за допомогою різних благодійних заходів збирали кошти на закупівлю спеціального колотого ґонту (50 тис. штук). Німецька фірма Remmers надала матеріал його для обробки і фарбування, а майстри з Косівщини упродовж літа уклали його.

Реставратори у липні дослідили стан підвалин церкви. Північна мала ознаки біологічного пошкодження, тож її для збереження обробили спеціальними розчинами. Опісля на всіх підвалинах провели антикорозійну обробку та консервацію.

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Також очистили від забруднення й укріпили деревину на зрубах. Стіни храму консервували гідрофобом.

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Фахівці вже завершили комплексну реставрацію купольних хрестів, замінили покриття маківок, відновили мідне покриття та встановили відновлену систему громовідводу.

Фото www.facebook.com/1971MNAP

Зазначимо, старовинну церкву – храм Премудрості Божої – перенесли на територію музею у 1930 році митрополит Андрей Шептицький та його брат о. Климентій. Реставрація церкви приурочена до 155-річчя з дня народження Андрея Шептицького. Це спільний проєкт Львівської міської ради, Львівської архієпархії УГКЦ, Музею народної архітектури і побуту ім. К. Шептицького та Свято-Іванівської лаври.