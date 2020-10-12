Галицькі хроніки COVID-19: 12 жовтня.

 

Станом на 09:00 12 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 54 159 хворих на COVID-19. За минулу добу – 576 нових випадків: 182 – на Івано-Франківщині, 200 – на Львівщині та 194 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано шість летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині та одна – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

12 жовтня (09:00): 15 992 випадки, 194 нових

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

 

 

12 жовтня (09:00): 22 788 випадків, 200 нових

м.Львів - 77 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

12 жовтня (09:00): 15 379 випадків, 182 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.10.2020

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