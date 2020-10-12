Дуда зі Зеленським спільно засудили акти вандалізму в Польщі та Україні.

Президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда засудили акти вандалізму, вчинені на місцях пам'яті на українській та польській територіях. Керівники держав також висловилися за гідне пошанування жертв "у дусі історичної правди".

Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та Дуди, поширеній після їхньої понеділкової зустрічі в Києві.

"Президенти України та Польщі засуджують акти наруги над українськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Польщі і польськими пам’ятками культури й місцями пам’яті в Україні, а також закликають відповідні органи влади здійснювати належну опіку над ними", – йдеться у заяві.

"Засуджуємо злочини проти людяності, зокрема вчинені на ґрунті ненависті, і вважаємо, що вони не можуть бути жодним чином виправдані. Визнаємо важливість гідного вшанування пам’яті невинних жертв конфліктів і політичних репресій ХХ століття. Наголошуємо на необхідності забезпечення можливості пошуку та ексгумації цих жертв в Україні та Польщі, щоб віддати належне їхній пам’яті та їхнім ще живим родичам і нащадкам у дусі пошанування історичної правди", – зазначили Зеленський та Дуда.

Президент Зеленський заявив на спільній пресконференції, що Україна очікує відновлення повного списку загиблих українців на меморіальній плиті на могилі вояків УПА на горі Монастир. Нагадаємо, напередодні приїзду Дуди на Монастирі частково впорядкували пам'ятку, проте на самому меморіалі не вказали переліку загиблих.

"Раніше з українського боку були вирішені питання дозволів на пошукові роботи для польських науковців та археологів, а у Польщі на горі Монастир реконструйовано пам'ятну плиту на українській братській могилі. Упродовж п'яти останніх років це місце пам'яті було у понівеченому стані. Я особисто просив пана президента вирішити це питання, і це було зроблено. У подальшому ми очікуємо на відновлення на цій могилі повного списку імен загиблих українців", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням "Укрінформу".

Під час пресової конференції Зеленський процитував старий анекдот, коментуючи історичні суперечки між країнами.

"Ми з паном Дудою переконані, що Україна та Польща не можуть співіснувати інакше, як у мирі, злагоді, дружбі та найголовніше – взаємоповазі. Маємо завжди пам'ятати, що посварити Україну та Польщу мріють чимало наших недругів, і всім їм ми можемо сказати сьогодні тільки одне – не дочекаєтеся", – заявив Зеленський.

Керівник держави додав, що, на його переконання, між Україною та Польщею взагалі не може бути жодних суперечок, крім однієї – в яких саме українських та польських містах провести спільні зимові Олімпійські ігри або Чемпіонат світу з футболу.

Натомість Анджей Дуда сказав, що він сподівається на делікатну історичну політику сторін.

"Ми говорили також про історичні питання. Цей елемент дуже важливий для обох наших народів. Там є багато складних елементів, є болюче, складне минуле. Я на цьому вчора наголосив у Биківні. Ми говорили також про рани на тілі польського суспільства, пов'язані зі спогадами минулого покоління, ці питання також пов'язані з Україною. Я сподіваюся, що ми пройдемо ці етапи з повагою до обох наших народів, будемо делікатно та мудро таку політику найближчими роками реалізувати", – цитує інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Дуда зазначив, що в неділю він від імені усього польського народу вшанував пам'ять жертв катинського злочину, польських офіцерів, убитих НКВС 80 років тому.

"Епідемія коронавірусу не дозволила зробити це у відповідний момент, у квітні. І тому я дуже радий, що я міг учора в київській Биківні зробити це. Спасибі, що я міг віддати шану польським жертвам сталінського геноциду (в ориґіналі – ludobójstwa, – Z), і радий, що я міг віддати шану разом польським і українським жертвам. Обидва наші народи переслідувалися, обидва наші народи знищувалися сталінським режимом", – зазначив Дуда.