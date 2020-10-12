Зеленський готовий піти, якщо не досягне миру з Путіном.

Президент України Володимир Зеленський не претендуватиме на президентство, якщо йому не вдасться досягнути миру на Донбасі й повернути українські території, захоплені Росією.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Стівену Сакуру на ВВС HARDtalk.

"Ви знаєте, це не є проблема для мене. Я одразу говорив, що я не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", – сказав Зеленський.

Керівник держави все ще сподівається на мирну угоду з Путіном.

"Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру", – сказав він.

Президент Зеленський визнав, що "мінський процес" просувається надто повільно, але все ж бачить у ньому прогрес – як-не-як перемир'я.

"Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тисяч і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тисяч порушень, то ви бачите велику різницю. Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати. Результат – за 75 днів загинула одна людина. Одна. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви праві, ми не зробили поки що все те, що обіцяли", – сказав Зеленський.

Керівник держави констатував, що українці через аґресію Росії поступово схиляються на користь посилення співпраці з НАТО. Також Зеленський не виключає, що з часом Альянс прийме Україну до свого складу. І цю перспективу він не вважає "фантастикою".

"Ви знаєте, чесно кажучи, війна між Україною і Росією – це теж була фантастика. Ніхто в це не вірив. У нас сім'ї були, де люди з Росії та України, ми жили багато років у Радянському Союзі, жили пліч-о-пліч, і дійсно – країни поважали одна одну. А зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо", – сказав Зеленський.

Президент України також запевнив Стівена Сакур, що він переймається й іншою своєю передвиборчою обіцянкою – боротьбою з корупцією.

"Ще не закінчився мій президентський строк. Дійсно, у мене не було політичного досвіду, але я цього не боюсь. Те, що я обіцяю, я хочу виконати, я іду до цієї цілі. В мене попереду все ж три з половиною роки, я впевнений у собі, впевнений у людях, які мене оточують", – сказав він.

Зеленський заявив, що він невдоволений роботою правоохоронців через відсутність результату в розслідуваннях. І саме тому звільнив Руслана Рябошапку з посади генерального прокурора.

"Вони нікого не посадили. Вони могли не пересаджати всіх корупціонерів, я розумію, пів року – дуже замало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому ми пообіцяли, що будуть посадки. Ми це обіцяли", – сказав він.

Керівник дежави готовий позбутися й Ірини Венедіктової.

"Якщо зараз діючий генпрокурор, новий генпрокурор, якщо вона – це вона, жінка, професійна жінка – якщо вона до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь", – заявив Зеленський.