Галицькі хроніки COVID-19: 11 жовтня.

Станом на 09:00 10 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 53 583 хворих на COVID-19. За минулу добу – 607 нових випадків: 197 – на Івано-Франківщині, 202 – на Львівщині (проведено 925 ПЛР-досліджень) та 208 – на Тернопіллі (проведено 643 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано чотирнадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, шестеро – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

11 жовтня (09:00): 15 798 випадків, 208 нових

м. Тернопіль – 51 особа

Бережанський район – 8 осіб

Борщівський район – 11 осіб

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 30 осіб

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 17 осіб

Теребовлянський район – 2 особи

Чортківський район – 44 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​

11 жовтня (09:00): 22 588 випадків, 202 нових

м. Львів – 123

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

11 жовтня (09:00): 15 197 випадків, 197 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.