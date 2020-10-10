Галицькі хроніки COVID-19: 10 жовтня.

Станом на 09:00 10 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 52 976 хворих на COVID-19. За минулу добу – 685 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині, 214 – на Львівщині та 306 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопільщині та 4 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 жовтня (09:00): 15 590 випадків, 306 нових

Тернопіль – 46 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 56 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 16 осіб

Збаразький район – 28 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 21 особа

Кременецький район – 25 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 7 осіб

Підгаєцький район – 13 осіб

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 27 осіб

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 жовтня (09:00): 22 386 випадків, 214 нових

Львів – 65 осіб

Бродівський район – 2 особи

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 2 особи

Дрогобицький район – 5 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовкiвський район – 7 осіб

Золочівський район – 5 осіб

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Миколаївський район – 12 особи

Мостиський район – 12 особи

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 10 осіб

Сокальський район – 39 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 18 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​

10 жовтня (09:00): 15 000 випадків, 165 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.