Галицькі хроніки COVID-19: 10 жовтня.

Станом на 09:00 10 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 52 976 хворих на COVID-19. За минулу добу – 685 нових випадків: 165 – на Івано-Франківщині, 214 – на Львівщині та 306 – на Тернопіллі.
За минулу добу зафіксовано 16 летальних випадків: 9 людей померло на Львівщині, 3 – на Тернопільщині та 4 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 жовтня (09:00): 15 590 випадків, 306 нових
Тернопіль – 46 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 56 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 16 осіб
Збаразький район – 28 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 21 особа
Кременецький район – 25 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 7 осіб
Підгаєцький район – 13 осіб
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 27 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 жовтня (09:00): 22 386 випадків, 214 нових
Львів – 65 осіб
Бродівський район – 2 особи
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 2 особи
Дрогобицький район – 5 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовкiвський район – 7 осіб
Золочівський район – 5 осіб
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Миколаївський район – 12 особи
Мостиський район – 12 особи
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 10 осіб
Сокальський район – 39 осіб
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 18 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 жовтня (09:00): 15 000 випадків, 165 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.10.2020