Галицькі хроніки COVID-19: 9 жовтня.

Станом на 09:00 9 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 52 291 хворого на COVID-19. За минулу добу – 696 нових випадків: 142 – на Івано-Франківщині, 249 – на Львівщині (проведено 1637 ПЛР-досліджень) та 305 – на Тернопіллі (проведено 738 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано двадцять три летальні випадки: одинадцять людей померло на Львівщині, семеро – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 15 284 випадки, 305 нових
м. Тернопіль – 60 осіб
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 28 осіб
Бучацький район – 13 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 10 осіб
Збаразький район – 11 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 25 осіб
Лановецький район – 16 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Теребовлянський район – 28 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 10 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 22 172 випадки, 249 нових (за даними ЛОДА – 247)
м. Львів – 111 осіб
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Жидачівський район – 2 особи
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 7 осіб
Пустомитівський район – 21 особа
Радехівський район – 3 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 49 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Яворівський район – 9 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
9 жовтня (09:00): 14 835 випадків, 142 нових
м. Івано-Франківськ – 60 осіб
Тисменицький район – 12 осіб
Надвірнянський район – 4 особи
Снятинський район – 2 особи
Косівський район – 4 особи
Калуський район – 13 осіб
Долинський район – 2 особи
Тлумацький район – 11 осіб
Галицький район – 13 осіб
Коломийський район – 3 особи
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 1 особа
Городенківський район – 9 осіб
Рогатинський район – 6 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.09.10.2020