Галицькі хроніки COVID-19: 9 жовтня.

Станом на 09:00 9 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 52 291 хворого на COVID-19. За минулу добу – 696 нових випадків: 142 – на Івано-Франківщині, 249 – на Львівщині (проведено 1637 ПЛР-досліджень) та 305 – на Тернопіллі (проведено 738 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано двадцять три летальні випадки: одинадцять людей померло на Львівщині, семеро – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 жовтня (09:00): 15 284 випадки, 305 нових

м. Тернопіль – 60 осіб

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 28 осіб

Бучацький район – 13 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 11 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 25 осіб

Лановецький район – 16 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Теребовлянський район – 28 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 10 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

9 жовтня (09:00): 22 172 випадки, 249 нових (за даними ЛОДА – 247)

м. Львів – 111 осіб

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Жидачівський район – 2 особи

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 7 осіб

Пустомитівський район – 21 особа

Радехівський район – 3 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 49 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 9 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​

 

 

9 жовтня (09:00): 14 835 випадків, 142 нових

м. Івано-Франківськ – 60 осіб

Тисменицький район – 12 осіб

Надвірнянський район – 4 особи

Снятинський район – 2 особи

Косівський район – 4 особи

Калуський район – 13 осіб

Долинський район – 2 особи

Тлумацький район – 11 осіб

Галицький район – 13 осіб

Коломийський район – 3 особи

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 1 особа

Городенківський район – 9 осіб

Рогатинський район – 6 осіб

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 9 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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