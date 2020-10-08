Галицькі хроніки COVID-19: 8 жовтня.

Станом на 09:00 8 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 51 595 хворих на COVID-19. За минулу добу – 600 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 227 – на Львівщині (проведено 1309 ПЛР-досліджень) та 242 – на Тернопіллі (проведено 795 ПЛР-досліджень).

За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 жовтня (09:00): 14 979 випадків, 242 нових

м. Тернопіль – 44 особи

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 14 осіб

Бучацький район – 24 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 9 осіб

Збаразький район – 1 особа

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 21 особа

Кременецький район – 6 осіб

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 17 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 20 осіб

Шумський район – 13 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

8 жовтня (09:00): 21 923 випадки, 227 нових

м. Львів – 95 осіб

Бродівський район – 13 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 9 осіб

Дрогобицький район – 3 особи

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 8 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський район – 19 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 7 осіб

Стрийський район – 23 особи

Яворівський район – 20 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​

8 жовтня (09:00): 14 693 випадки, 131 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.