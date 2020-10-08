Галицькі хроніки COVID-19: 8 жовтня.

Станом на 09:00 8 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 51 595 хворих на COVID-19. За минулу добу – 600 нових випадків: 131 – на Івано-Франківщині, 227 – на Львівщині (проведено 1309 ПЛР-досліджень) та 242 – на Тернопіллі (проведено 795 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 14 979 випадків, 242 нових
м. Тернопіль – 44 особи
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 14 осіб
Бучацький район – 24 особи
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 9 осіб
Збаразький район – 1 особа
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 21 особа
Кременецький район – 6 осіб
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 17 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 20 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 21 923 випадки, 227 нових
м. Львів – 95 осіб
Бродівський район – 13 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 9 осіб
Дрогобицький район – 3 особи
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 8 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський район – 19 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 7 осіб
Стрийський район – 23 особи
Яворівський район – 20 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 жовтня (09:00): 14 693 випадки, 131 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.10.2020