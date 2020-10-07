Галицькі хроніки COVID-19: 7 жовтня.

Станом на 09:00 7 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 995 хворих на COVID-19. За минулу добу – 440 нових випадків: 111 – на Івано-Франківщині, 202 – на Львівщині (проведено 1370 ПЛР-досліджень) та 127 – на Тернопіллі (проведено 928 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 14 737 випадків, 127 нових
м. Тернопіль – 43 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 1 особа
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 7 осіб
Підволочиський район – 10 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 4 особи
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 21 696 випадків, 202 нових
м. Львів – 78 осіб
Бродівський район – 7 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький район – 12 осіб
Жовківський район – 6 осіб
Золочівський район – 13 осіб
Кам'янка-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 3 особи
Пустомитівський район – 22 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Яворівський район – 16 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 жовтня (09:00): 14 562 випадки, 111 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.10.2020