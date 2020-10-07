Галицькі хроніки COVID-19: 7 жовтня.

 

Станом на 09:00 7 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 995 хворих на COVID-19. За минулу добу – 440 нових випадків: 111 – на Івано-Франківщині, 202 – на Львівщині (проведено 1370 ПЛР-досліджень) та 127 – на Тернопіллі (проведено 928 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 жовтня (09:00): 14 737 випадків, 127 нових

м. Тернопіль – 43 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 1 особа

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 7 осіб

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 4 особи

Шумський район – 2 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 жовтня (09:00): 21 696 випадків, 202 нових

м. Львів – 78 осіб

Бродівський район – 7 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький район – 12 осіб

Жовківський район – 6 осіб

Золочівський район – 13 осіб

Кам'янка-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 3 особи

Пустомитівський район – 22 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 16 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

7 жовтня (09:00): 14 562 випадки, 111 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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