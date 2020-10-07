Лоукостери відновлюють 7 авіарейсів зі Львова у жовтні та 4 у листопаді.

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького сьогодні, 7 жовтня, анонсував відновлення у жовтні авіарейсів за популярними напрямками трьох лоукост-компаній. Зокрема, із 3 жовтня компанія WizzAir почала здійснювати авіарейси між Львовом та Братиславою.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

Із 20 жовтня WizzAir відновить перельоти між Львовом та Талліном.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

З 10 жовтня відновиться авіарейс Львів-Познань компанії Ryanair. Перельоти за напрямом Львів – Варшава (Модлін) стартують 25 жовтня. З цієї ж дати почнуть здійснювати авіарейси до Меммінгема (Німеччина). Також 27 жовтня Ryanair почне здійснювати рейси зі Львова до Кракова.

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

Компанія SkyUp анонсувала відкриття авіарейсу Львів-Прага з 1 листопада, Львів-Неаполь – з 2 листопада та Львів-Париж (Бове) із 3 листопада. 5 листопада SkyUp має намір запустити авіарейс зі Львова до Тель-Авіва, а з 24 грудня – до Дубаю.

Нагадаємо, а WizzAir через карантинні обмеження скасовував у вересні авіарейси до Угорщини, а Ryanair скасував більшість авіарейсів з України у другій половині вересня.