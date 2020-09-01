Два лоукостери скасували авіарейси зі Львова на вересень.

Найбільший у світі лоукостер Ryanair скасував майже всі авіарейси до України у другій половині вересня. Перевізник поки не анонсував скасування рейсів, але в системі бронювання відсутні майже всі рейси, повідомила «Європейська правда».

 

Фото lowcostavia.com.ua

 

Зокрема, у системі бронюваня на період з 15 по 29 вересня відсутні всі рейси, які здійснювалися із Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького.

 

Ще один лоукостер WizzAir через закриття кордонів скасував на вересень усі авіарейси між Україною і Угорщиною, зокрема і рейс Львів – Будапешт, повідомило видання lowcost.ua.

 

Тим часом авіакомпанія Austrian Airlines 31 серпня відновила регулярні рейси із Відня до Львова.

 

Фото www.facebook.com/lvivinternationalairport

 

«Austrian Airlines вперше на пероні львівського аеропоту за час карантину. Авіакомпанія відновила регулярні рейси зі Львова до столиці Австрії – Відня, завантаження поки невелике, але це початок. Наступний рейс Львів - Відень очікуємо 10 вересня», - поінформувала прес-служба львівського аеропорту.

 

Фото www.lot.com

 

Польська авіакомпанія LOT з 1 вересня збільшила частоту виконання рейсів зі Львова до Варшави із 7 до 12 на тиждень. Рейси будуть виконувати двічі на день, повідомили у прес-службі львівського аеропорту.

 

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