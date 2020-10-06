Галицькі хроніки COVID-19: 6 жовтня.

Станом на 09:00 6 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 555 хворих на COVID-19. За минулу добу – 495 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині, 200 – на Львівщині (проведено 1010 ПЛР-досліджень) та 189 – на Тернопіллі (проведено 759 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, ще шестеро – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 14 610 випадків, 189 нових
м. Тернопіль – 47 осіб
Бережанський район – 4 особи
Борщівський район – 17 осіб
Бучацький район – 22 особи
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 17 осіб
Збаразький район – 3 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 18 осіб
Монастириський район – 5 осіб
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 21 494 випадки, 200 нових
м. Львів – 70 осіб
Буський район – 1 особа
Дрогобицький район – 39 осіб
Жовківський район – 7 осіб
Золочівський район – 16 осіб
Кам'янка-Бузький район – 9 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 4 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 3 особи
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 2 особи
Яворівський район – 7 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 жовтня (09:00): 14 451 випадок, 106 нових
м. Івано-Франківськ – 42 особи
Тисменицький район – 11 осіб
Надвірнянський район – 3 особи
Косівський район – 14 осіб
Калуський район – 8 осіб
Долинський район – 3 особи
Галицький район – 7 осіб
Коломийський район – 5 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 2 особи
Городенківський район – 2 особи
Верховинський район – 4 особи
Рогатинський район – 3 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.10.2020