Галицькі хроніки COVID-19: 6 жовтня.

Станом на 09:00 6 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 555 хворих на COVID-19. За минулу добу – 495 нових випадків: 106 – на Івано-Франківщині, 200 – на Львівщині (проведено 1010 ПЛР-досліджень)  та 189 – на Тернопіллі (проведено 759 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ятнадцять летальних випадків: дев'ять людей померло на Львівщині, ще шестеро – на Тернопільщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 жовтня (09:00): 14 610 випадків, 189 нових

м. Тернопіль – 47 осіб

Бережанський район – 4 особи

Борщівський район – 17 осіб

Бучацький район – 22 особи

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 17 осіб

Збаразький район – 3 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 18 осіб

Монастириський район – 5 осіб

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 жовтня (09:00): 21 494 випадки, 200 нових

м. Львів – 70 осіб

Буський район – 1 особа

Дрогобицький район – 39 осіб

Жовківський район – 7 осіб

Золочівський район – 16 осіб

Кам'янка-Бузький район – 9 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 4 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 3 особи

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 2 особи

Яворівський район – 7 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

6 жовтня (09:00): 14 451 випадок, 106 нових

м. Івано-Франківськ – 42 особи

Тисменицький район – 11 осіб

Надвірнянський район – 3 особи

Косівський район – 14 осіб

Калуський район – 8 осіб

Долинський район – 3 особи

Галицький район – 7 осіб

Коломийський район – 5 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 2 особи

Городенківський район – 2 особи

Верховинський район – 4 особи

Рогатинський район – 3 особи

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

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