Поділ Галичини на нові райони відобразили в Атласі адміністративно-територіального устрою.

Карти галицьких областей із новим адміністративним устроєм відобразили в Атласі адміністративно-територіального устрою України, який видало Міністерство розвитку громад та територій України спільно з «Товариство дослідників України» за підтримки Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Зокрема, на Львівщині замість 20 утворено сім районів, на Тернопільщині замість 17 – три, а на Івано-Франківщині замість 14 – шість.

Фото www.minregion.gov.ua

На карті Львівщини позначено 1928 населених пунктів, в яких проживає 2,5 млн осіб. На території області виділені сім районів: Дрогобицький, у якому проживає 239 тис. осіб; Золочівський, у якому мешкає 163,3 тис. осіб; Львівський район, у якому проживає 1150,4 тис. осіб; Самбірський, у якому мешкає 227,7 тис. осіб; Стрийський, у якому проживає 327,7 тис. осіб; Червоноградський район, у якому мешкає 233 тис. осіб, та Яворівський район, у якому проживає 180,9 тис. осіб.

Фото www.minregion.gov.ua

У Львівській області утворено 73 об’єднані територіальні громади.

На карті Івано-Франківщини позначено 804 населені пункти, в яких проживає 1,368 млн осіб.

Фото www.minregion.gov.ua

На території області виділені шість районів: Верховинський район, у якому проживає 30,5 тис. осіб; Івано-Франківський район, у якому мешає 560,1 тис. осіб; Калуський район, у якому проживає 286,5 тис. осіб; Коломийський район, у якому мешкає 279,8 тис. осіб; Косівський район, у якому проживає 85,7 тис. осіб, та Надвірнянський район, у якому мешкає 130,6 тис. осіб.

Фото www.minregion.gov.ua

В Івано-Франківській області утворено 62 об’єднані територіальні громади.

Фото www.minregion.gov.ua

На карті Тернопільщини позначено 1058 населених пунктів, в яких проживає 1,039 млн осіб. На території області виділені три райони: Кременецький район, у якому мешкає 144,7 тис. осіб; Тернопільський район, у якому проживає 567 тис. осіб, та Чортківський район, у якому проживає 334,2 тис. осіб.

Фото www.minregion.gov.ua

У Тернопільській області утворено 55 об’єднаних територіальних громад.

Завантажити атлас можна за посиланням.

Нагадаємо, що Верховна Рада України затвердила новий поділ областей на райони 17 липня, зменшивши загальну кількість районів у трьох галицьких областях із 51 до 16.