У Харкові попрощалися з військовиками, загиблими в катастрофі під Чугуєвом.

 

На площі Свободи у Харкові відбулася церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом 25 вересня.

 

 

Церемонія відбулася без пафосу і промов, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ". Тіла 25 курсантів і офіцерів із почесною вартою пронесли площею до місць, де на них чекали родичі. Диктор оголосив ім’я кожного загиблого. Потім труни покрили жовто-блакитними стягами. Після цього військовий оркестр виконав гімн України, а в небі над площею Свободи пролетів військово-транспортний Іл-76, а за ним – два винищувачі Су-27.

 

Під час оголошеної хвилини мовчання у телетрансляції наживо показали курсантів та офіцерів військових закладів зі Львова, Борисполя, Василькова, також показували фото всіх загиблих.

 

Після цього тіла загиблих помістили в мікроавтобуси, коли транспорт виїздив з площі Свободи, люди біля волонтерського намету "Все для перемоги" стали навколішки. 

 

До родичів загиблих підходили харків’яни, вони покладали квіти до портретів загиблих – на місця, де стояли труни.

 

 

У церемонії взяли участь Президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, керівник Харківської ОДА Олексій Кучер.

 

Президент підписав указ про нагородження 27 курсантів та членів екіпажу військового літака Ан-26. Як зазначено в указі 421/2020, військовослужбовців нагороджено медалями "за самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку".

 

Увечері 25 вересня при заході на посадку на аеродром у місті Чугуєві розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних Сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

 

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. Курсант В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні.

 

06.10.2020

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