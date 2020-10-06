У Яворові відбулася ротація канадської військової тренувальної місії UNIFIER.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Яворові відбулася церемонія передачі повноважень новому командуванню, вже 10-ої за рахунком ротації канадської тренувальної місії UNIFIER. Командир 9-ої ротації підполковник Раян Стімпсон офіційно передав командування тренувальною місією своїй правонаступниці – підполковнику Сарі Хір, вона – перша жінка-військовослужбовець, яка керуватиме канадським контингентом у межах UNIFIER, повідомила пресслужба міністерства оборони.

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Засвідчити факт передачі повноважень завітали Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пані Лариса Галадза, Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні пан Тобіас Тиберг.

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У заходах також взяли також участь голова Яворівської районної державної адміністрації Юрій Шпак, Почесний Консул Канади в Україні Оксана Винницька-Юсипович, аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні полковник Роберт Фостер, аташе з питань оборони при Посольстві Швеції в Україні капітан рангу Бйорн Вільберн, аташе з питань оборони при посольстві королівства Данія в Україні капітан 1 рангу Фелікс Еббестад, керівник Об’єднаної багатонаціональної групи (JMTG-U) полковник Збройних Сил США Клейтон Кейтамаєр та інші.





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«Ми будемо зосереджувати нашу діяльність на роботі з військовими полігонами та центром підготовки загальновійськових полігонів. Будемо працювати з військовими академіями, будемо працювати в напрямку тренування інженерів, також військових медиків та продовжувати ті напрямки, які були започатковані», – розповіла командирка 10-ї ротації UNIFIER Сара Хір.

Фото www.mil.gov.ua

Павло Ткачук висловив подяку та вручив нагороди від міністра оборони, головнокомандувача Збройних сил України та академії військовослужбовцям попередньої ротації та привітав з початком роботи командирку Сару Хір.