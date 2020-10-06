У Яворові відбулася ротація канадської військової тренувальної місії UNIFIER.

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного у Яворові відбулася церемонія передачі повноважень новому командуванню, вже 10-ої за рахунком ротації канадської тренувальної місії UNIFIER. Командир 9-ої ротації підполковник Раян Стімпсон офіційно передав командування тренувальною місією своїй правонаступниці – підполковнику Сарі Хір, вона – перша жінка-військовослужбовець, яка керуватиме канадським контингентом у межах UNIFIER, повідомила пресслужба міністерства оборони.
Фото www.mil.gov.ua
Засвідчити факт передачі повноважень завітали Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні пані Лариса Галадза, Надзвичайний та Повноважний Посол Швеції в Україні пан Тобіас Тиберг.
Фото www.mil.gov.ua
У заходах також взяли також участь голова Яворівської районної державної адміністрації Юрій Шпак, Почесний Консул Канади в Україні Оксана Винницька-Юсипович, аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні полковник Роберт Фостер, аташе з питань оборони при Посольстві Швеції в Україні капітан рангу Бйорн Вільберн, аташе з питань оборони при посольстві королівства Данія в Україні капітан 1 рангу Фелікс Еббестад, керівник Об’єднаної багатонаціональної групи (JMTG-U) полковник Збройних Сил США Клейтон Кейтамаєр та інші.
Фото www.mil.gov.ua
«Ми будемо зосереджувати нашу діяльність на роботі з військовими полігонами та центром підготовки загальновійськових полігонів. Будемо працювати з військовими академіями, будемо працювати в напрямку тренування інженерів, також військових медиків та продовжувати ті напрямки, які були започатковані», – розповіла командирка 10-ї ротації UNIFIER Сара Хір.
Фото www.mil.gov.ua
Павло Ткачук висловив подяку та вручив нагороди від міністра оборони, головнокомандувача Збройних сил України та академії військовослужбовцям попередньої ротації та привітав з початком роботи командирку Сару Хір.
06.10.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ
Тренувальна місія ЗС Канади в Україні UNIFIER триває з 2015 року. Це вже 10-та ротація. Канадські військові виконують роль інструкторів і наставників у цілій низці навчальних центрів ЗС України. У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки вони проводять безпосередній вишкіл наших воїнів з різних військових частин.
Традиційно канадський військовий контингент налічував близько 250 військовослужбовців, але через пандемію коронавірусу 9-та ротація складалася з трохи більше 100 осіб. Новоприбула ротація суттєво збільшена від попередньої, і налічує вже близько 200 канадських військовиків.