Галицькі хроніки COVID-19: 5 жовтня.

Станом на 09:00 5 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 060 хворих на COVID-19. За минулу добу – 339 нових випадків: 113 – на Івано-Франківщині, 100 – на Львівщині (проведено 651 ПЛР-дослідження) та 126 – на Тернопіллі (проведено 437 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, ще троє – на Тернопільщині та троє – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 14 421 випадок, 126 нових
м. Тернопіль – 36 осіб
Борщівський район – 20 осіб
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Козівський район – 1 особа
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 5 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 12 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 21 294 випадки, 100 нових
(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 97)
м. Львів – 84 особи
Бродівський район – 1 особа
Буський район – 5 осіб
Городоцький район – 2 особи
Жовківський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Сокальський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 жовтня (09:00): 14 345 випадків, 113 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.05.10.2020