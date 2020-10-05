Галицькі хроніки COVID-19: 5 жовтня.

Станом на 09:00 5 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 50 060 хворих на COVID-19. За минулу добу – 339 нових випадків: 113 – на Івано-Франківщині, 100 – на Львівщині (проведено 651 ПЛР-дослідження) та 126 – на Тернопіллі (проведено 437 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: троє людей померло на Львівщині, ще троє – на Тернопільщині та троє – на Івано-Франківщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 жовтня (09:00): 14 421 випадок, 126 нових

м. Тернопіль – 36 осіб

Борщівський район – 20 осіб

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Козівський район – 1 особа

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 12 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

5 жовтня (09:00): 21 294 випадки, 100 нових

(за даними Львівського ОЛЦ МОЗ України – 97)

м. Львів – 84 особи

Бродівський район – 1 особа

Буський район – 5 осіб

Городоцький район – 2 особи

Жовківський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Сокальський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

5 жовтня (09:00): 14 345 випадків, 113 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 5 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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