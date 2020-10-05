Гасять всі

Часто, аби понизити температуру довкілля, вогнегасник треба використати не за прямим призначенням, а як ударний інструмент по тій частині тіла, де знаходиться рот. Огляд подій тижня в Україні

Вогонь тижня

Щонайменше 20 тисяч гектарів землі вигоріло, є загиблі і зниклі безвісти, евакуйовано сотні людей, а від деяких населених пунктів залишилися обгорілі фундаменти – такі попередні результати пожежі на Луганщині.

Українські захисники зафіксували на відео факт підпалу російськими терористами. Активісти благодійного фонду «Повернись живим» нагадують, що росіяни і раніше застосовували трасувальні кулі та констатують: «Найскладніше обставини склалися саме вздовж лінії розмежування – на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти. Вже відомо про дев’ятьох загиблих та 17 госпіталізованих, сотні людей, чиї домівки вигоріли вщент, евакуйовані».

Але поки в штабі Операції об’єднаних сил повідомляли про те, що горіти почало «завдяки» піроманам з-за «порєбріка», президент Зеленський висловив своє бачення причин трагедії: «Я б з пострілами не об’єднував питання пожеж – це перше. Зареєстроване кримінальне провадження через ці пожежі, це не перші пожежі, які, на жаль, відбуваються на Луганщині цього року».

Потім верховний головнокомандувач повідомив, що наразі він не володіє інформацією щодо причини займання на Луганщині: «це була провокація чи які були причини цієї пожежі, я поки не можу сказати – повинні сказати професіонали, правоохоронці». А фраза Володимира Олександровича «У нас не найкращий рік для нашої країни з точки зору природних катаклізмів та інших трагедій. Але ми навчились справлятись з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей…відправили туди людей ще вчора, зараз дуже швидко працюють наші як військові, так і ДСНСники. Всі працюють разом. Ми не випадково будували інфраструктурні речі – саме дороги, тому техніка зараз приїжджає дуже швидко» вже нікого не здивувала, бо президент понад усе любить дороги, а «невтрачені люди» то суєта.

Натомість росіяни включили свій пропагандистський апарат з якого стало відомо, що то «укри» свої гектари підпалили, бо хотіли приховати незаконну вирубку лісу на Луганщині власноруч здійснену.

Нічого нового окупанти не вигадали, бо в їхньому Сибіру лісове аутодафе на сотнях тисяч кілометрів здійснюється вже давно, але найголосніше «лапай злодія» репетує власне злодій, і переважно йому вірять. А потім будуть детонувати снаряди, яких в тих краях достатньо.





Оратори тижня

Лебедина пісня Вітольда Павловича Фокіна наробила резонансу. Ветерану з часів СРСР за реанімацією самого себе в публічному просторі можна було ставити тверде «чотири» за п’ятибальною шкалою, бо до «п’ятірки» бракувало жбурляння склянкою в кого-небудь до кого докине.

Першого прем’єра (так Фокіна звикле називають) після всіх його словесних екзерсисів відправили на чергову пенсію, а що то було і як його сприймати став пояснювати голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Сучасний сірий кардинал відразу вмив руки: "Рішення про запрошення Фокіна в ТКГ було колективним. Ухвалювалося воно, беручи до уваги те, що Фокін народився на Донбасі, пройшов досить тривалий шлях, плюс має досить великий політичний управлінський досвід, двічі прем'єр-міністр, людина, котра відмовила Горбачову у тому, щоб стати прем'єр-міністром в СРСР".

Тобто ніяких Маш (майже легендарна онука Вітольда Павловича, яка діда просунула в ТКГ) і Андрюш (не менш легендарний друг дитинства Маші і він же шеф ОПУ, який дослухався порад Маші щодо діда) в процесі призначення не випливало, а, щоб зовсім заспокоїти всіх занепокоєних, Єрмак повідомив: «ТКГ (тристороння контактна група - Z) — це консультаційний майданчик. Це не представництво держави. Відповідно, ніякі рішення, які приймає ТКГ, не несуть ніяких політичних зобов'язань для держави Україна... Але сталася ситуація, коли слова й заяви Фокіна мали, безумовно, публічний характер і, безумовно, вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому президентом було прийняте рішення — виключити Фокіна з ТКГ».

Цвях в політичну біографію Фокіна-найстаршого забив вже майже забутий Сергій Сивохо. «Знову цькування, вульгарне і мерзенне. Як вульгарні і мерзенні ті, хто його організував. Мені це знайомо. В черговий раз голос розуму закричали і освистали… Вітольдові Павловичу, звичайно, великий респект за позицію. І хочу подякувати тим, хто повернув Фокіна в активну політику. Спасибі, що зробили йому хороший піар. Тепер в команді миру з'явився ще один досвідчений і сильний гравець», - підтримав шоу-мен відставника, нагадавши про своє існування.

На якійсь з червоних доріжок Маша Фокіна мала б цьомкнути Сивоху в тім’я або туди ж влупити обцасом. Залежно від настрою і від того, що скаже її друг дитинства Андрюша.

Геополітика тижня

Потужний міністр за визначенням президента Зеленського виявився потужним не лише у внутрішніх, а й у зовнішніх справах. Крім того, Арсен Аваков здійснив спробу оптимізації комунікації в команді, яку його безпосередній начальник привів до Верховної Ради.

Народний депутат від «Слуги народу» Людмила Марченко заявила: «Наскільки я знаю, ми вже надаємо допомогу і у правовому полі, і у ресурсному полі, йдеться і про гуманітарну допомогу. Сьогодні розглядається питання складання списку, що саме потрібно. Україна готова сьогодні на різних майданчиках підтримувати Азербайджан. Це і військова підтримка, і гуманітарна».

Аваков відповів: «Україна не буде надавати військову допомогу в азербайджано-вірменському конфлікті жодній зі сторін. А ось медичну допомогу — таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною…».

Арсену Борисовичу закинуть сексизм і тому подібні претензії, але згаданою склянкою він цього разу не жбурляв. Фасилітатор (це не матюк, а попередній фах Людмили Іванівни) знає, що каже, бо є заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Азербайджанською Республікою і заступником співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Турецькою Республікою.

Поки вірмени з азербайджанцями з’ясовують хто кому Карабах, вітчизняні уродженці Баку і Тернополя зможуть гризтися.

Газ тижня

Як казали в доісторичному минулому «і про погоду». Коли хтось зрозуміє з якого щастя в Україні дорожчає газ, то він нікому не скажу і піде або працювати у вітчизняний Кабінет міністрів, або писати антиутопії десь на затишному острові Гобото.

Коли вересень добігав кінця, стало відомо, що в порівнянні з серпнем посполитим за блакитне паливо доведеться платити трохи більше, десь на 7%. Посполиті від того не дуже напружилися, бо в попередні місяці ріст був більший.

В славному болгарському містечку Габрово, за легендами, котам рубають хвіст кавалками, щоб їм (котам) менше боліло. Коли доберуться до куприка в наших землях, буде боляче навіть габровським котам. І газ буде сильний.