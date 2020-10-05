У Львові презентували демоверсію оновленого Порталу мешканця.

 

У Львові у межах Форуму електронного врядування «451°Е» представили демоверсію оновленого «Порталу мешканця Львова». Робота над порталом тривала близько двох років, щоб забезпечити сучасний функціонал, до його розробки залучили компанію «EPAM Ukraine».

 

Фото www.facebook.com/forum451e

 

За період карантину кількість онлайн-комунікацій суттєво зросла. Мешканці все частіше хочуть отримувати адміністративні послуги онлайн. Функціонал оновленого «Порталу мешканця» дозволятиме львів’янам швидко та легко замовляти онлайн усі популярні адміністративні послуги, зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

На форумі, зокрема, протестували замовлення через портал найпопулярнішої довідки - про реєстрацію місця проживання, яких Львівська міськрада видає до 75 тис. за рік.

 

Усі адміністративні послуги на порталі для зручності згруповані за напрямками: «Реєстраційні дії»; «Соціальна сфера»; «Сім’я. Опіка. Освіта»; «Архів»; «Архітектура та містобудування»; «Земля». Пройшовши просту онлайн-реєстрацію, містяни зможуть замовляти ті чи інші необхідні послуги, користуючись персональним кабінетом. Окрім адмінпослуг, через портал можна буде також оплачувати комунальні послуги та послуги провайдерів. За два тижні активні містяни зможуть взяти участь у тестуванні бетаверсії оновленого порталу.

 

 

Фото www.facebook.com/forum451e

 

«У бетаверсії будуть доступні найпопулярніші послуги, які запитують мешканці. Зокрема, це довідка про місце реєстрації мешканців. Пільговики зможуть подати на порталі свої документи для оформлення транспортної картки для пільгового проїзду. Також у бета-версії будуть доступні електронні звернення та запити на публічну інформацію», - прокоментувала «Z» керівниця управління ІТ Львівської міськради Олена Гунько.

 

За її інформацією, загалом Львівська міськрада надає понад 300 адміністративних послуг. Відтак упродовж року після запуску Порталу мешканця, усі ці послуги поступово стануть доступними онлайн для містян.

 

05.10.2020

До теми

І людиноподібні дражняться
Грайливо дражнять одне одного і шимпанзе, і горили, й інші гомініди.
04.10.20 | | Наука
У теорії темної матерії виявили істотну прогалину
Вчені створили точну мапу розподілу темної матерії у трьох галактичних кластерах і виявили, що вона не узгоджується із теоретичними моделями.
04.10.20 | | Наука
З вересневих спостережень
Василь МАХНО
Наш вік коротшає? У нього такий задум? і каліграфія нічому не зарадить ні тиша тиш – ні звук ні стрекотня
03.10.20 | | Дискурси
Революція, котрій нема краю
Володимир СЕМКІВ
Бунтарям так і не вдалося змусити політичну верхівку до докорінного оновлення. Вони проґавили компроміс, у якому минуле змогло домовитися із майбутнім – зійшлося «десь посередині».
02.10.20 | | Україна
Жовтень 1990-го
Тарас Прохасько
Я за те, щоб прощати, але я хочу цілком нормального — щоб прощені розуміли, що їх простили, щоб винні знали, що вони винні, і не помножували своєї провини
02.10.20 | | Минуле
Чорниця проти запальних захворювань кишківника
Поліфеноли ягід пригнічують реакцію імунного захисту на власні тканини.
02.10.20 | | Наука
Нагірно-карабаська геополітична гра
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Масштаб ескалації збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном може радикально змінити геополітичну диспозицію сил на Кавказі.
02.10.20 | | У світі
Територія довіри ГогольFest
Катерина Гладка
Учасники одеської творчої групи PLOT досліджують дійсність, людей, міста і особливості нашої сучасності. На херсонському Dream ГогольFest перформери розмірковували про вміння висловлювати почуття, одеську пожежу і перформанс про це, херсонських сонних мешканців та нові виклики часу.
01.10.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.