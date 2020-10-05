У Львові презентували демоверсію оновленого Порталу мешканця.

У Львові у межах Форуму електронного врядування «451°Е» представили демоверсію оновленого «Порталу мешканця Львова». Робота над порталом тривала близько двох років, щоб забезпечити сучасний функціонал, до його розробки залучили компанію «EPAM Ukraine».

Фото www.facebook.com/forum451e

За період карантину кількість онлайн-комунікацій суттєво зросла. Мешканці все частіше хочуть отримувати адміністративні послуги онлайн. Функціонал оновленого «Порталу мешканця» дозволятиме львів’янам швидко та легко замовляти онлайн усі популярні адміністративні послуги, зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

На форумі, зокрема, протестували замовлення через портал найпопулярнішої довідки - про реєстрацію місця проживання, яких Львівська міськрада видає до 75 тис. за рік.

Усі адміністративні послуги на порталі для зручності згруповані за напрямками: «Реєстраційні дії»; «Соціальна сфера»; «Сім’я. Опіка. Освіта»; «Архів»; «Архітектура та містобудування»; «Земля». Пройшовши просту онлайн-реєстрацію, містяни зможуть замовляти ті чи інші необхідні послуги, користуючись персональним кабінетом. Окрім адмінпослуг, через портал можна буде також оплачувати комунальні послуги та послуги провайдерів. За два тижні активні містяни зможуть взяти участь у тестуванні бетаверсії оновленого порталу.

Фото www.facebook.com/forum451e

«У бетаверсії будуть доступні найпопулярніші послуги, які запитують мешканці. Зокрема, це довідка про місце реєстрації мешканців. Пільговики зможуть подати на порталі свої документи для оформлення транспортної картки для пільгового проїзду. Також у бета-версії будуть доступні електронні звернення та запити на публічну інформацію», - прокоментувала «Z» керівниця управління ІТ Львівської міськради Олена Гунько.

За її інформацією, загалом Львівська міськрада надає понад 300 адміністративних послуг. Відтак упродовж року після запуску Порталу мешканця, усі ці послуги поступово стануть доступними онлайн для містян.