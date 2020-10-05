Ільхам Алієв фактично виставив ультиматум Вірменії.

Він назвав умови припинення вогню в Нагірному Карабасі.

 

 

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, звертаючись в неділю, четвертого жовтня, до нації, назвав свої умови припинення вогню в Нагірному Карабасі. «Наша умова – нехай нам нададуть графік виведення вірменських збройних сил з окупованих територій. Тоді ми відновимо режим припинення вогню», – заявив глава азербайджанської держави, слова котрого цитує інформаційний портал Trend.

 

Крім того, Алієв звинуватив керівництво Вірменії, а також низку європейських країн, які, на його думку, бажали зберегти статус-кво в Нагірному Карабасі, в загостренні конфлікту в регіоні. За словами Алієва, він багато разів звертався до Мінської групи ОБСЄ, світової спільноти з проханням вплинути на Єреван, запровадити санкції проти вірменського керівництва, але так і не був почутий.

 

«Сьогодні ми відновлюємо історичну справедливість. Тому що карабаська земля – ​​це наша споконвічна історична земля. Азербайджанський народ століттями жив, творив, будував на цих землях. Але протягом довгих років – близько 30 років – вірменські кати окупували нашу землю, знищили всі наші історичні, релігійні, культурні пам'ятники», – зазначив азербайджанський президент.

 

Алієв закликав Єреван вибачитися перед народом Азербайджану і публічно заявити, що Карабах – це не Вірменія. Тільки після цього, за його словами, Азербайджан повернеться за стіл перемовин.

 

У промові Алієв розповів про населені пункти, які за минулий день взяла під свій контроль азербайджанська армія у ході масштабної наступальної операції: «Сьогодні азербайджанський народ перебуває у втісі… Сьогодні славна Азербайджанська армія звільнила такі населенні пункти: місто Джебраїл, село Кархула, село Шюкюрбейлі, село Юхари Марал'ян, село Черек, село Дашкесан, село Хоровлу, село Деджал, село Махмудлу, село Джафарабад».

 

Нагадаємо, що бої за Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном поновилися 27 вересня після того, як Азербайджан почав масштабну військову операцію на лінії зіткнення, заявивши про «контрнаступ для припинення бойової активності збройних сил Вірменії та залагодження безпеки цивільного населення».

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