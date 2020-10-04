Галицькі хроніки COVID-19: 4 жовтня.

 

Станом на 09:00 4 жовтня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 49 721 хворих на COVID-19. За минулу добу – 429 нові випадки: 139 – на Івано-Франківщині, 162 – на Львівщині та 128 – на Тернопіллі.

 

 

За минулу добу зафіксовано 7 летальних випадків: 4 людей померло на Львівщині, ще одна – на Тернопільщині та дві – на Івано-Франківщині. Загальна кількість жертв коронавірусу в Галичині – 1085 осіб, летальність – 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 жовтня (09:00): 14 295 випадків, 128 нових

Тернопіль – 46 осіб

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 12 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Заліщицький район – 10 осіб

Збаразький район – 4 особи

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 3 особи

Кременецький район – 4 особи

Лановецький район – 8 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 10 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 5 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Чортківський район – 5 осіб

 

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

4 жовтня (09:00): 21 194 випадки, 162 нових

 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

4 жовтня (09:00): 14 232 випадки, 139 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 жовтня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

04.10.2020

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